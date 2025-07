Area fitness, al via i lavori. Sarà una palestra a cielo aperto: "Pronta entro metà luglio"

PONTEDERAVia ai lavori della nuova area fitness vicino alla casina del Parco dei Salici di Pontedera. Si tratta di un intervento da 50mila euro, cofinanziati per metà attraverso il bando Sport e Salute del Ministero dello Sport, vinto lo scorso anno, e per metà dall’amministrazione comunale. Questo nello specifico è il modello progettuale ‘Medium’ che prevede l’installazione di sei attrezzature, di cui una è multiattività e quindi le attività da poter svolgere sono molte di più. "I lavori sono partiti solo adesso perché aspettavamo il cofinanziamento da parte del Ministero che ha dovuto fare una gara a livello nazionale per la fornitura delle attrezzature – spiega l’assessore allo Sport e ai lavori pubblici, Mattia Belli – le attrezzature infatti sono fornite dal Ministero, noi ci occupiamo degli altri interventi strutturali. Noi avevamo già affidato i lavori alla fine dell’estate scorsa, solo che dovevamo aspettare questo affidamento a livello nazionale. Appena arrivate le attrezzature siamo partiti subito. Abbiamo delimitato l’area e da questa settimana sono partiti i lavori. Entro questa settimana, se tutto va bene, dovrebbero finire le installazioni, la prossima settimana sono previsti i collaudi e quindi entro la metà di luglio dovremo riuscire ad inaugurarla e rendere attiva l’area fitness. Voglio ringraziare la consigliera Alice Paletta ed Enrico Montagnani per il percorso iniziato con me lo scorso anno". Ma non solo progetti avviati e presto in chiusura. Potrebbero esserci anche altre novità. "Stiamo provando – continua Belli – a capire se nei prossimi anni potremmo riorganizzare i campi all’interno del parco, per valorizzarlo ulteriormente ed ampliare l’offerta sportiva con spazi e campi di libero accesso a tutti".Luca Bongianni