Officina irregolare. Chiusura e multe per 23mila euro

PONSACCOUn’officina meccanica è stata chiusa dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per una serie di irregolarità riscontrate durante un controllo messo in atto insieme ai militari della stazione di Ponsacco. Il titolare, un cittadino di origine extracomunitaria, è stato denunciato alla procura e dovrà pagare 23mila euro tra sanzioni e ammende.

Molteplici le violazioni al testo unico sulla sicurezza sul lavoro riscontrate al termine dei controlli nell’officina dalle quali sono scaturire le multe per "mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, mancata redazione del documento di valutazione del rischio, per non aver assicurato la formazione dei lavoratori, per non aver sottoposto il ponte di sollevamento a verifica periodica, per non aver nominato il medico competente, per non aver assicurato la pulizia dei servizi igienici, per aver omesso di predisporre misure antincendio con l’adozione di estintori". Inoltre, durante i controlli dei carabinieri è stata accertata anche la presenza al lavoro di un operaio extracomunitario senza regolare contratto di assunzione. Lavoratore a nero, insomma.

A seguito delle violazioni i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno adottato il "provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale dell’officina" per mancati adempimenti e regolarità "in materia di salute e sicurezza sul lavoro e comminate sanzioni amministrative per 9.400 euro e ammende per complessivi 13.601 euro". La ditta non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.