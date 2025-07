Giovane scomparso da casa: "Si trova nel napoletano. Ma potrebbe allontanarsi"

Ogni segnalazione, ora, è preziosissima. Sandro Benvenuti si trova nella zona di Napoli. E’ stato individuato da una telecamera. Ma il timore è che si sposti ancora. Magari verso Salerno, e che riesca a far perdere ancora le sue tracce. Il 21enne manca da casa dal 17 giugno. "Da due giorni stanno arrivando segnalazioni della presenza di Sandro tra San Giovanni a Teduccio e San Sebastiano al Vesuvio. Per favore aiutateci a farlo tornare a casa. Potrebbe spostarsi verso Salerno", è l’appello dell’associazione Penelope Toscana che il padre Graziano ha rilanciato anche in queste ore sui social.

"Purtroppo dopo il primo importante avvistamento – spiega l’avvocato Daica Rometta – Sandro non è stato più trovato. L’avvistamento è certo. La foto che ci è stata inviata mostra nitidamente il volto di Sandro. I carabinieri di Napoli sono allertati". Sandro è stato inquadrato dalla telecamera di una pizzeria nella quale era andato a cercare lavoro. Ma non è più tornato – come, pare, avesse detto – dal titolare per prendere accordi. Sandro Benvenuti è sparito m indossando una maglietta nera e dei jeans strappati. Quel giorno era uscito di casa per recarsi a Firenze, dove si sarebbe dovuto incontrare con una persona. Si sarebbe dovuto vedere anche con il fratello per andare all’Ikea di Sesto Fiorentino. Al fratello ha inviato diversi messaggi, dicendo di aver preso in centro un Uber e di essere fermo in coda a pochi minuti di distanza. Ma a un certo punto ha smesso di rispondere al telefono ed è sparito.

Sandro è nato a San Miniato e fino al 2008 ha abitato con la famiglia a Castelfranco. Poi, per ragioni di lavoro del padre Graziano – originario di San Miniato Basso – si trasferirono a Firenzuola. Il giovane, in questi giorni, è stato cercato ovunque con un imponente dispiegamento di forze, concentrate soprattutto nel luogo dove il suo cellulare aggancia l’ultima cella prima di far perdere le tracce: Pontassieve, Bagno a Ripoli. Una zona battuta palmo a palmo dalla quale però il giovane – che alla famiglia aveva detto di fare il broker on line e di guadagnare molti soldi – si è allontanato per recarsi al sud. Gli appelli, inizialmente, erano indirizzati anche nella zona di Genova dove Sandro avrebbe detto che sarebbe andato presto ad abitare anche per aprire un ufficio con alcuni collaboratori.

Carlo Baroni