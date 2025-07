Riapre la Badia camaldolese. Ecco gli orari

VOLTERRADa venerdì 4 luglio, uno dei gioielli storici e artistici del territorio volterrano, la Badia Camaldolese, riapre le sue porte al pubblico. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, offre l’opportunità unica di immergersi nella storia millenaria e nella bellezza di un luogo di straordinaria importanza. Fondato nel lontano 1030 dal vescovo di Volterra Gunfredo e inizialmente affidato ai monaci benedettini, il monastero passò ai monaci Camaldolesi nel 1820, per essere poi abbandonato nel 1861. L’edificio si articola in due sezioni principali: la suggestiva chiesa, di epoca romanica, dedicata ai santi protettori di Volterra, Giusto e Clemente, e l’edificio principale. Quest’ultimo, cuore della vita monastica, comprende il chiostro, il refettorio e i quartieri dei monaci, ed è un vero scrigno d’arte: fu infatti restaurato intorno al 1500 su un progetto attribuito a Leon Battista Alberti e impreziosito da affreschi di insigni pittori del calibro di Giotto, Botticelli e Ghirlandaio. Anche per questa annualità, si rinnova una proficua collaborazione con l’associazione Mondo Nuovo. Questa storica realtà di Volterra, da oltre dieci anni impegnata nell’affrontare le varie problematiche della disabilità, si occuperà di gestire l’apertura del meraviglioso monastero, garantendo un progetto di accoglienza e sorveglianza attento e inclusivo. La Badia rimarrà aperta tutti i fine settimana fino al 28 settembre, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirarne la grandezza. Gli orari di apertura previsti sono il venerdì dalle 16 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. A partire dal mese di settembre, l’orario pomeridiano sarà anticipato, con apertura dalle 15:30 alle 18:30.