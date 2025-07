Morto a 84 anni Mauro Pazzagli: "Ha fatto la storia del Santa Chiara"

VOLTERRA

Volterra si stringe nel dolore per la scomparsa di Mauro Pazzagli, 84 anni, conosciuto da tutti affettuosamente come "Maurino". La notizia ha colpito profondamente la comunità, che perde un pezzo importante del suo passato politico e sociale, una figura capace di lasciare un segno indelebile con la sua presenza discreta ma costante. Ex presidente della Rsa Santa Chiara ed ex assessore per varie legislature. Il sindaco Giacomo Santi lo ricorda così: "Era un uomo deciso, mai affrettato, mai distratto. Ogni incontro con lui era un piccolo dono: un consiglio, un sorriso, un’attenzione speciale che ti faceva sentire visto, capito, accolto".

L’impegno politico non era una mera etichetta, ma si traduceva in una vera e propria forma di amore concreto per la sua comunità. Pazzagli non si accontentava di osservare, ma desiderava attivamente costruire, cambiare e prendersi cura del bene comune. Nonostante non abbia mai cercato il centro della scena, era sempre in prima linea quando c’era da agire, riflettere o rimboccarsi le maniche per la sua Volterra, come ricorda il sindaco Santi. Un capitolo fondamentale della sua vita e del suo impegno si è legato alla Rsa Santa Chiara, descritta dal sindaco come la sua "seconda casa, forse anche la prima. Per Maurino, Santa Chiara non era un semplice edificio, ma un simbolo vivente di comunità, assistenza, accoglienza, cultura e solidarietà. Tra le sue mura antiche e le persone che le animavano, Maurino ha lasciato una traccia profonda e difficile da cancellare, testimonianza della sua continuità silenziosa e della sua incrollabile tenacia. La sua forza risiedeva proprio nel non arrendersi mai, nel non mollare di fronte alle difficoltà. Oggi, mentre la comunità si stringe intorno alla sua famiglia, è naturale che a loro spetti il compito, bellissimo e delicato, di portare avanti quell’eredità unica che lega l’impegno alla tenerezza, la politica alla poesia della vita quotidiana". Cordoglio espresso anche dalla presidente della Rsa Santa Chiara, Eleonora Infelise: "Mauro non è stato solo un presidente che ha fatto la storia del Santa Chiara, è stato colui per cui il Santa Chiara e il suo personale sono stati vita e famiglia".