Scuola dell’infanzia a Pescioli: "In nome della non violenza"

La festa che sancisce la fine dell’attività didattica e l’inizio delle vacanze estive, alla scuola dell’infanzia di Terricciola, è stata l’occasione per intitolare il plesso a Idana Pescioli che è stata una pedagogista innovativa e attivista per la nonviolenza. Insegnante dagli anni ’40 e docente universitaria a Firenze, ha promosso una scuola democratica, partecipata e creativa, ispirandosi a Montessori, Freinet e Capitini. Nel 2004 ha istituito una fondazione a suo nome per conservare e valorizzare la sua eredità pedagogica. Ua scelta quella del Comune in nome della non violenza e della libertà. Alla cerimonia erano presenti il sindaco, Matteo Arcenni, l’assessore all’istruzione, Adele Cantini, la dirigente dell’istituto comprensivo Sandro Pertini, Serena Balatresi, la presidente della Fondazione Idana Pescioli, Daniela Pampaloni, Anna Maria Braccini del Cred Pontedera, le insegnanti e i genitori delle bambine e dei bambini. "Pomuovere la cultura della non violenza alla scuola dell’infanzia è fondamentale - spiega l’assessore Adele Cantini - soprattutto in un’epoca in cui il mondo è falcidiato da conflitti e frizioni che ogni giorno causano morti e distruzione. Dalla scuola di Terricciola parte un messaggio di educazione all’ascolto, al rispetto, all’inclusione e alla socialità".