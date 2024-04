Perde il controllo del bus in piazza Oberdan e si schianta contro il muro

Firenze, 24 aprile 2024 – Incidente nel primo pomeriggio a Firenze. Un autobus, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro il muro in piazza Oberdan. L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Bernardino Telesio.

In frantumi il parabrezza del bus “6B”, quello che viaggia tra l’ospedale Torre Galli e Novelli. Al momento la dinamica dell’incidente non è chiara. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per gestire il traffico.

Fortunatamente nessuno si trovava sul marciapiede al momento dell’incidente. E non ci sono feriti a bordo del bus.