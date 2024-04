Bus bloccato sul curvone. Strada chiusa per ore

Strade bloccate, tantissimi disagi e anche un po’ di paura per un gruppo di piccoli studenti di Roma, che hanno visto la loro gita scolastica fermarsi sul proverbiali “curvone“. E’ quello che è successo ieri pomeriggio tra Barga e Fornaci. La Sp7 Fornaci-Barga, poco sopra Loppia, nel comune di Barga, è stata momentaneamente chiusa a causa di un pullman bloccato al curvone. Probabilmente non conoscendo bene la strada, o per un piccolo problema alla guida, la traiettoria ha portato il mezzo a bloccarsi a metà della curva. La strada è stata chiusa dalle 13 circa per diverse ore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelnuovo ed è stato atteso l’arrivo di un’autogru da Lucca per permettere la rimozione del mezzo. Il pullman, della ditta Italbus, viaggiava in direzione Fornaci insieme ad un altro bus della stessa azienda che lo seguiva e che quindi è rimasto a sua volta, per forza di cose, bloccato sulla strada.

Trasportavano una scolaresca di Roma che è stata momentaneamente ospitata, visto il brutto tempo, nella vicina Pieve di Loppia, in attesa di poter riprendere il viaggio anche se il pullman incastrato ha subito alcuni danni e per i suoi occupanti è stato previsto il trasbordo su un altro bus che è arrivato a Lucca nel pomeriggio, non appena i vigili del fuoco hanno ultimato l’intervento di rimozione. Interventi che sono andati avanti per diverse ore, visto che fino alle ore 16 la Strada provinciale 7 è rinasta chiusa, con le forze dell’ordine che solo dopo diverse ore sono riuscite a liberare il mezzo.

Solo a quel punto è arrivato un altro autobus che ha potuto far riprendere la gita ai ragazzi, dopo diverse ore di attesa.

Notevoli i disagi per il traffico da e per Barga, che per gran parte della giornata è stato bloccato e congestionato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili Urbani del Comune di Barga.