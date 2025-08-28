Folla ai funerali di Scarafuggi: "Grande competenza e passione"

Familiari, amici, colleghi e istituzioni. In tanti, ieri, alla chiesa della Natività di Lastra a Signa, hanno voluto salutare Alessandro Scarafuggi, personaggio di primo piano della sanità toscana, scomparso improvvisamente a 73 anni. Presente il sindaco Emanuele Caporaso, che anche sui social ha espresso profondo cordoglio, a nome di tutta l’amministrazione comunale. "Scarafuggi, assessore al sociale e alla sanità del Comune di Lastra a Signa nei primi anni ’80 – ha ricordato – contribuì alla nascita e alla creazione del modello del Centro sociale residenziale per anziani. Ha poi ricoperto importanti ruoli come dirigente nella sanità toscana ed è stato impegnato nel mondo del volontariato. Le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici più stretti".

Proprio il Centro sociale di Lastra a Signa è tuttora citato a livello nazionale come un modello all’avanguardia, perché in grado di abbinare l’assistenza al rispetto dell’autonomia degli ospiti. Oltre ai ruoli esercitati a Lastra a Signa, dove abitava, Scarafuggi è stato direttore generale della Asl 3 di Pistoia dal 2007 al 2012. Prima ancora direttore generale della Asl di Massa-Carrara e aveva ricoperto incarichi di rilievo nell’Empolese, dirigendo l’unità operativa per la qualità e l’accreditamento e il settore di igiene e sanità pubblica. Dall’ottobre 2020, era quindi diventato direttore sanitario di Agrabah, onlus pistoiese che opera sotto l’egida della Fondazione Raggio Verde a sostegno dei ragazzi autistici.

"Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Scarafuggi – ha commentato il presidente della Regione, Eugenio Giani –. Ricordo la competenza e la passione che hanno sempre contraddistinto il suo impegno come dirigente della sanità toscana. Sono vicino, in questo momento così doloroso, alla famiglia". Anche David Nucci, presidente dell’Ordine degli Infermieri di Firenze-Pistoia ha ricordato il ruolo di primo piano di Scarafuggi "a Pistoia e in Toscana", inviando un messaggio di vicinanza "ai familiari e a tutti i suoi affetti".

