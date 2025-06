Lutto in sanità. Michela Stumpo non ce l’ha fatta

Lutto nel mondo della sanità grossetana: si è spenta Michela Stumpo a causa di una malattia incurabile. Aveva 56 anni. La donna era un medico, un’anatomopatologa che lavorava al Misericordia. Lascia il marito, Pantaleo Dell’Anna, e due figli, Martina e Jacopo. Pronfondo anche il cordoglio dei colleghi dell’ospedale. Lavorava a stretto contatto con il reparto di oncologia, reparto dove lei andava spesso a rincuorare ed aiutare i pazienti. Il suo lavoro l’aveva portata ad essere una dei medici più apprezzati dell’intero ospedale, anche perchè era molto amata anche dai pazienti. Nonostante la diagnosi, la dottoressa Stumpo aveva continuato a lavorare. Una mancanza che colpisce l’associazione "Insieme in Rosa". "Tutta l’associazione Insieme in Rosa Onlus – ha scritto sui social – si unisce al dolore per la scomparsa della dottoressa Michela Stumpo, medico di riferimento per l’Anatomia Patologica nella Breast Unit. Con competenza, dedizione e profonda umanità, la dottoressa Stumpo è stata un punto di riferimento imprescindibile per tante donne della nostra provincia. Ha rappresentato una figura fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, contribuendo ogni giorno, con passione e professionalità, alla cura e al sostegno delle pazienti. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. Il suo esempio continuerà a vivere nel cuore della nostra comunità e nel nostro impegno quotidiano".

I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa dell’Addolorata. La famiglia chiede non fiori, ma opere di bene.