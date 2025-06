Firenze: bussini in servizio in centro fino a mezzanotte

Firenze, 7 giugno 2025 – Bussini in servizio fino a mezzanotte. Nell’ottica di incentivare l’uso dei mezzi pubblici, da mercoledì 11 giugno le quattro linee C1, C2, C3 e C4 che collegano le varie zone del centro storico rimarranno in servizio fino alle 24, invece di tornare alle 20 in deposito, e passeranno ogni quarto d’ora.

Dopo la linea Vacs fino a piazza San Marco e l’incentivo ‘parcheggio- facile’ con i 4.000 posti a disposizione a 1 euro all’ora dalle 18 alle 24 nei nove posteggi di struttura di Firenze Parcheggi, il piano per rendere il centro storico più libero dalle auto si arricchisce di questo ulteriore tassello, che rappresenta un’alternativa conveniente all’uso dell’auto. Il prolungamento orario proseguirà fino al 5 ottobre, quando terminerà anche la ZTL estiva.

Insieme all’ampliamento dell’offerta di trasporto pubblico arriva anche l’intensificazione dei controlli della Polizia Municipale. I bussini saranno infatti “scortati” da una pattuglia con un’auto dotata di apparecchiature elettroniche tra cui anche il nuovo “cerbero” per sanzionare la sosta selvaggia, spesso responsabile di ritardi o blocchi del servizio pubblico. La pattuglia si dedicherà ad una linea per sera in modo da controllare in modo sistematico i percorsi e scoraggiare i furbetti dalla sosta in doppia fila.

“Proseguiamo il lavoro per rendere il centro storico sempre più libero dalle auto con una misura sperimentale che puntiamo a rendere stabile – spiega l’assessore Andrea Giorgio -. L’obiettivo è chiaro: una città sempre più vivibile e sostenibile, con un sistema di trasporti all’avanguardia e attento alle esigenze di tutti”.

“Il prolungamento orario dei bussini è un’opportunità importante per chi vuole venire in centro la sera senza dover ricorrere al mezzo proprio”, aggiunge il presidente del quartiere 1 Mirco Rufilli.

In dettaglio le linee interessate sono la C1 (Parterre-Santa Maria Soprarno passando per via Cavour, via Roma, via del Proconsolo, Uffizi), C2 (piazza Beccaria-Leopolda toccando la stazione SMN, via Roma, via Ghibellina, piazza Annigoni), C3 (Leopolda Porta a Prato-piazza Beccaria con fermate anche in piazza d’Ognissanti, Santo Spirito, Pitti, via dei Bardi, via Verdi, piazza Annigoni) e C4 (Santa Maria Maggiore-ex IOT Palagi passando da piazza dell’Unità Italiana, via Curtatone, San Frediano, Santo Spirito, Pitti, i lungarni Torrigiani, Serristori, Cellini fino ad arrivare in viale Michelangiolo). Linee che toccano le principali zone della città maggiormente frequentate come Oltrarno, San Niccolò, Sant’Ambrogio, Santa Croce che nei finesettimana estivi sono all’interno della ZTL notturna e che collegano il centro con alcuni dei principali parcheggi di struttura come il Parterre, Beccaria, Sant’Ambrogio, Porta a Prato, Stazione SMN, dove grazie all’iniziativa comunale ‘Parcheggio Facile’ è possibile lasciare l’auto nelle ore serali a tariffa agevolata. Sono circa 4.000 i posti a disposizione dalle 18 alle 24 nei posteggi di struttura gestiti da FiPark, quindi Santa Maria Novella, Parterre, Sant’Ambrogio, Oltrarno, Binario 16 SMN, Porta a Prato, Beccaria, San Lorenzo, Fortezza a costo di 1 euro all’ora (solo con pagamento da effettuare con l’app Bmove).

Oltre ai bussini, il centro è facilmente raggiungibile anche con altre linee di At che effettuano le ultime corse intorno a mezzanotte e anche oltre (citiamo a tal proposito le linee 1, 2, 6, 17, 14, 16, 23, 30). Da non dimenticare ovviamente i collegamenti garantiti dalle linee tranviarie T1 Villa Costanza-Careggi e T2 Aeroporto-piazza San Marco. Il servizio è attivo tutti i giorni fino a mezzanotte e mezzo e il venerdì e sabato fino alle 2 di notte.