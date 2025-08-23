I libri arrivano sotto casa: a Firenze riparte il Bibliobus

Firenze, 23 agosto 2025 – La ‘biblioteca con le ruote’ è pronta a mettersi in moto. Il Bibliobus riparte e comincia il suo giro per tutta la città per portare i libri fuori dalle biblioteche e raggiungere i lettori nei luoghi di aggregazione della città. Ogni settimana, dopo lo stop estivo, farà sosta nei giardini pubblici, vicino alle scuole, nelle piazze e nei mercati cittadini.

E’ ricca l’agenda di soste settimanali nei quartieri, in particolare nei giardini pubblici, vicino alle scuole, nelle piazze e durante i mercati. (Qui il calendario: https://cultura.comune.fi.it/pagina/le-biblioteche-comunali-fiorentine/bibliobus)

Il mezzo, elettrico e totalmente accessibile grazie al piano ribassato, raggiunge dunque nella proprio zona chiunque sia iscritto al sistema documentario integrato delle biblioteche dell’area fiorentina, che può salire e prendere in prestito i libri e gli audiolibri.

“Col Bibliobus i libri arrivano sotto casa, direttamente nelle strade, nei giardini, nelle piazze e nei quartieri della nostra città”, ha detto l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. “Questo servizio che piace moltissimo e che negli anni è stato ampliato fino ad arrivare in tutti i quartieri con un mezzo interamente ecologico, rappresenta un presidio di comunità e un’occasione per riscoprire il valore della lettura come strumento di crescita personale e collettiva – aggiunge l’assessore -. Grazie a un mezzo moderno, elettrico e completamente accessibile, continuiamo a rafforzare l’impegno per una cultura inclusiva e sostenibile. Invito tutti i cittadini a seguirne il calendario e a salire a bordo: leggere è un diritto che vogliamo continuare a promuovere con forza”.

La sua storia

Attivo nel Quartiere 4 fin dal 1995 e in tutti i quartieri dal 2018, il Bibliobus è il servizio di biblioteca itinerante rivolto ai cittadini di ogni età e pensato per far entrare la lettura nella quotidianità delle persone andando loro incontro nei maggiori luoghi di aggregazione e per far conoscere i servizi, le attività e i progetti delle biblioteche. Si possono trovare a bordo circa 1000 libri disposti a scaffale aperto suddivisi in narrativa, gialli, fumetti, una sezione per piccolissimi, libri cartonati a caratteri molto grandi e narrativa per ragazzi. Il catalogo comprende altri 2000 titoli, prenotabili, e conservati presso il deposito di BiblioteCaNova Isolotto. Nel catalogo sono disponibili anche audiolibri, letture per giovani adulti e libri di divulgazione; sarà anche possibile suggerire l’acquisto di libri non in catalogo.

Il servizio è gratuito ed è sufficiente iscriversi presentando un documento di identità. La tessera di iscrizione che viene consegnata è valida sul Bibliobus e in tutte le altre biblioteche del sistema documentario integrato dell’area fiorentina. È possibile prendere un massimo di 3 libri o audiolibri per 30 giorni e prenotare i libri già in prestito. Il prestito è rinnovabile per ulteriori 30 giorni se i documenti non sono prenotati da altri.