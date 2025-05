La biblioteca ora viaggia sulle ruote. Così la cultura arriva ovunque

Nel Chianti la cultura si mette in movimento. E i libri viaggiano su ruote. Il Comune di San Casciano, insieme a Unicoop Firenze, lancia un’iniziativa inedita: una biblioteca itinerante, per raggiungere le frazioni più distanti. Il progetto sperimentale Bibliobus, nasce per creare una vera "rete letteraria e culturale di prossimità" per avvicinare persone di ogni età al piacere dei libri. Cuore pulsante dell’iniziativa sono i cittadini stessi, che nel ruolo di volontari del libro, si faranno ambasciatori di cultura.

La gestione del Bibliobus è affidata a 16 volontari locali, formati da Marco Rossetti e Gianna Bigi, figure chiave della biblioteca di San Casciano. Un ruolo fondamentale è svolto dalle associazioni che hanno aderito al Patto della Lettura, una rete di oltre 130 realtà che contribuiranno ad arricchire le tappe del Bibliobus con eventi. L’idea trae ispirazione dal progetto Bibliocoop, avviato nel 2010 da Regione Toscana e Unicoop Firenze. Il Bibliobus, allestito come una vera biblioteca viaggiante grazie all’esperienza di Eda Servizi e con una prima dotazione di 150 volumi donati dalla biblioteca e dalla sezione Soci Coop di San Casciano, inizierà il tour giovedì. Il suo carnet prevede il servizio di prestito e un programma di eventi: presentazioni di libri, laboratori creativi per bambini, letture animate dalle nonne favolose, reading teatrali.

A sostenere l’iniziativa la Fondazione Il Cuore si scioglie, che attraverso il crowdfunding ’Tam Tam – cultura in movimento’, raccoglie fondi per garantire la gratuità dei servizi bibliotecari.

La campagna di raccolta fondi resterà attiva fino al 9 giugno. Si tratta, spiega il sindaco Roberto Ciappi, di "un progetto di comunità che mette al centro la passione dei lettori e la cultura del volontariato. Protagonista è la comunità, col prezioso contributo di giovani, adulti, studenti, artisti, le nostre Nonne favolose e le numerose associazioni che hanno aderito al Patto per la Lettura". L’assessora alla Cultura Sara Albiani aggiunge che "a ogni trasferta del Bibliobus prenderà vita un momento di festa. In un’epoca di eccessi digitali, la lettura rappresenta, un potente strumento di inclusione sociale". Il Bibliobus è gratuito e aperto a tutti. Domani sosterà davanti al negozio Coop di San Casciano per distribuire la mappa dei luoghi della lettura e il calendario degli eventi.

Andrea Settefonti