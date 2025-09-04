E anche Tomasi omaggia Berlinguer

Che un socialista d’annata come Eugenio Giani renda omaggio al segretario dei segretari del Pci è ordinaria amministrazione. Altro sapore ha il tributo se a varcare la soglia del Mandela Forum per curiosare tra i materiali d’archivio, tra questione morale, pace e disarmo, è un candidato governatore espressione di FdI. "È positivo che in una democrazia intorno a figure che hanno fatto la storia vi sia rispetto da parte di tutti", ricorda Giani. "Un personaggio che ha insegnato tanto per il suo spessore morale - lo sconfinamento bipartisan di Tomasi -, anche se appartiene a una cultura politica diversa dalla mia". Subito dopo Tomasi si è spostato a Scandicci per la prima assemblea regionale della lista civica "E’ ora!". Qualche ora prima a sinistra in via Forlanini il secondo tavolo programmatico del campo largo. "Una bella convergenza", sentenzia Giani. Eppure, resta incandescente atmosfera in casa dem. Si va verso una direzione regionale all’ultimo tuffo: mercoledì, 48 ore prima del termine ultimo per le liste. Prendere o lasciare il pacchetto "rinnovato" di nomi (e deroghe concesse) deciso dal segretario Fossi. Slittata a domani alle 18 la direzione dem cittadina, seguita dopocena da quella metropolitana. Il Pd comunale dovrebbe formalizzare la proposta di ricandidare i tre consiglieri uscenti (Melio, Giachi e Vannucci), più uno schleiniano (Luca Milani). Difficile replicare i 3 eletti nel 2020, per questo prende corpo l’ipotesi Melio nel listino bloccato, a beneficio della coppia di riformisti vicini a Funaro.

Fra.Ing.