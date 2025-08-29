Deroga ai limiti di rumorosità per i lavori: notti insonni in via Pisana

Via Pisana, notti insonni in arrivo causa lavori. Il tratto nel quale gli operai dovranno effettuare la manutenzione è quello tra via Acciaiolo e via Ponchielli. Siamo nel cuore del popoloso quartiere di Casellina, ma la necessità di rifare il manto stradale ha determinato l’uso in cantiere di una fresa.

La ditta ha espresso la necessità di fare i lavori in orario notturno; dalle 21 alle 6 di mattina. Per questo è stata chiesta e ottenuta dalla ditta una deroga ordinaria ai limiti di rumorosità vigenti per l’attività di rifacimento della pavimentazione stradale. Secondo programma, gli interventi consistono nella fresatura profonda della pavimentazione stradale e la successiva posa del nuovo manto in conglomerato bituminoso.

L’ordinanza prevede che la popolazione che vive nella zona sia informata preventivamente circa le date e gli orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose, con particolare riguardo a quelle svolte in fascia notturna, e che siano svolte nel periodo notturno con misurazioni fonometriche.

In base alla richiesta i lavori saranno effettuati dall’1 al 12 settembre appunto dalle nove di sera alle 6 di mattina, tranne giorni festivi. L’intervento è stato pianificato di notte, anche per non creare grossi problemi al traffico intenso che ogni giorno si riversa su Casellina a maggior ragione nei giorni di rientro. Per i cittadini che vivono in zona tuttavia, si preparano giorni di passione, e soprattutto notti a occhi aperti.