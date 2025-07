Crolla ramo, donna ferita: "Come una bomba di legno. È stata salvata dal cane". La procura apre inchiesta

di Carlo Casini

Schiacciata da un grosso ramo dal diametro di 15 centimetri che si è distaccato da un cedro nei giardinetti comunali di via dell’Argingrosso altezza via Ciseri. Adesso è ricoverata in ospedale con importanti lesioni, dopo essere stata estratta da sotto al pesante legno dai vigili del fuoco. È la brutta avventura che si è trovata a vivere mercoledì sera Cinzia Cosco, 54 anni, ristoratrice che gestisce la storica pizzeria di famiglia che porta il suo nome. La donna è stata salvata per un pelo grazie all’ istinto del suo cane. "È ancora sotto controllo all’ ospedale - riferisce la sorella Teresa che lavora con Cinzia alla trattoria di famiglia, di cui è titolare l’altra sorella, Rachele - Ancora non si sa la prognosi. Oltre a una frattura, potrebbero esserci lesioni serie, i medici stanno valutando. Preghiamo che non ci sia niente di grave, ma ha la vita salva, e questo già è un miracolo".

Erano circa le 20,45 e stava portando il cane a spasso. Passando sotto l’albero, il cane ha percepito qualcosa una frazione di secondo prima di lei e l’ha strattonata. Se non l’avesse tirata mezzo metro più in là bruscamente, il ramo principale l’avrebbe presa in testa, invece l’ha presa sulla schiena e probabilmente non dalla parte più grossa e spessa. "Possiamo dire – spiega – che il cane le ha salvato la vita". Il drammatico episodio è accaduto in quella striscia di parco lunga e stretta che separa la carreggiata principale di via dell’Argingrosso dal controviale dove ci sono il ristorante e i negozi. "Rimasta schiacciata sotto al ramo, ha chiesto aiuto urlando - continua Teresa - Si sono affacciati i vicini che hanno chiamato subito l’ambulanza, poi noi dalla pizzeria siamo accorsi, richiamati dai clienti e dal vicinato. Sono arrivati i vigili del fuoco per liberarla ed è stata portata via dal 118, poi sono arrivati i vigili urbani e in seguito anche la polizia e i tecnici del Comune".

L’area intanto è stata posta sotto sequestro dall’ autorità giudiziaria e la procura ha aperto un fascicolo. Probabilmente a causare il crollo del ramo è stato il temporale che, poche ore prima, ha fatto cumulare in tutto il territorio della provincia 45 millimetri di pioggia in 45 minuti con raffiche di vento fino a 60 chilometri orari. Lo stesso temporale però avrebbe evitato che sotto a quell’albero si trovassero più persone: "Proprio lì sotto c’è un tavolino con panchine dove spesso si mette a frescheggiare nostra madre anziana - prosegue la sorella-. È un giardino molto frequentato dal vicinato, da chi ha il cane, dai bambini e dagli anziani dei palazzi di fronte. Per fortuna visto che era piovuto, il giardino era ancora un po’ umido e non era frequentato". "Questi alberi hanno più di 50 anni - riflette Teresa - Erano piccoli quando eravamo piccole noi. Venissero a fare più controlli e tagliare definitivamente gli alberi pericolosi... Ed è vero che nel pomeriggio c’era stata la bufera, ma era già passata da un pezzo: quegli alberi necessitano di maggiore manutenzione". "È successo mentre avevano la pizzeria piena, abbiamo interrotto il lavoro e tanti clienti sono stati comprensivi, sono usciti a sostenerci, sono stati fantastici, abbiamo apprezzato molto il loro conforto così come quello dei vicini", ringrazia infine la sorella.

Intanto dal Comune precisano che "tutti gli alberi comunali sono sottoposti a monitoraggio costante in base al protocollo SIA (Società Italiana Arboricultura) sulla stabilità degli alberi con l’effettuazione di VTA (Visual Tree Assessment) periodiche. I monitoraggi degli alberi coinvolti nell’evento temporalesco risultano regolarmente effettuati, incluso il cedro presente in via dell’Argingrosso".