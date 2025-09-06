Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Firenze
CronacaFirenze, il corteo per Gaza. La testimonianza di Rahaf, 11 anni: “Né cibo né acqua, fermate il massacro”
6 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, il corteo per Gaza. La testimonianza di Rahaf, 11 anni: “Né cibo né acqua, fermate il massacro”

La giovane palestinese è in Italia per essere curata

Firenze, il corteo pro Palestina (foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, il corteo pro Palestina (foto Marco Mori/New Press Photo)

Firenze, 6 settembre 2025 – Circa 600 manifestanti sono partiti in corteo da piazza San Marco a Firenze alle 18.40 per la manifestazione a sostegno del popolo di Gaza, promossa e convocata dai Giovani palestinesi, a cui hanno aderito Firenze per la Palestina, sigle dei sindacati di base e della sinistra radicale. Il corteo, con striscioni e bandiere palestinesi, intonando cori come 'Palestina libera dal fiume fino al mare’, ha attraversato le vie del centro storico per arrivare in lungarno Vespucci, nei pressi del consolato Usa.

Al corteo è intervenuta anche al microfono fra gli applausi la giovanissima Rahaf, 11enne in Italia per essere curata. "A Gaza non c'è cibo – ha detto – non c'è acqua pulita, non c'è acqua per bere: fermate la guerra ora, fermate il massacro, c'è una guerra di pulizia etnica portata avanti dall'esercito di occupazione israeliano a Gaza e in Cisgiordania”.

