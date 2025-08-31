’Dai fiumi al mare’ arriva anche a Pistoia

Acqua come vita. Quella del Mediterraneo in particolare, che in queste ore e fino ai prossimi giorni sarà solcata da imbarcazioni speciali: è la grande, pacifica coalizione Sumud Global Flotilla che dai porti del nostro mare - Genova, Barcellona, Sicilia e Tunisia - faranno rotta verso Gaza per rompere l’assedio e portare soccorsi al popolo palestinese. La mobilitazione è totale attorno a questa cordata umanitaria (e di umanità) e coinvolge anche la nostra città, che per questa mattina ha organizzato una simbolica manifestazione dal titolo ’Dai fiumi al mare’ per mandare un messaggio di solidarietà. Il ritrovo è fissato per le 10.30 al Parco della Rana, da dove verrà iniziato un cammino ad inseguire una via d’acqua lungo il torrente Brana, alternando letture e parole, fino alla fontana di piazza della Resistenza dove saranno agitali teli blu e bandiere della Palestina ’evocando l’acqua che deve tornare come la vita nella vasca vuota del parco, nelle coscienze europee e in Palestina’. Questo è pensato come l’inizio di un cammino: nei giorni seguenti sarà avviata una staffetta online di letture su Instagram per accompagnare tutti i naviganti della coalizione ed essere emotivamente con loro.