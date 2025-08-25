Il rompicapo del centrodestra

Il rompicapo del centrodestra
CronacaFiaccolata al Parco della Pace, una lunga scia di luci per il popolo palestinese e in ricordo di Marah
25 ago 2025
REDAZIONE PISA
Fiaccolata al Parco della Pace, una lunga scia di luci per il popolo palestinese e in ricordo di Marah

L’iniziativa, rinviata a causa della allerta meteo, è stata promossa dal Comune di San Giuliano Terme

La fiaccolata per il popolo palestinese e in ricordo di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta a meno di 24 ore dal suo arrivo a Pisa dalla Striscia di Gaza

Pisa, 25 agosto 2025 – Una lunga scia di luci ha illuminato il Parco della Pace di Pontasserchio, dove tante persone hanno preso parte alla fiaccolata “Luce per Gaza”, un momento di solidarietà per il popolo palestinese e di ricordo per Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta a meno di 24 ore dal suo arrivo a Pisa dalla Striscia di Gaza.

Folla al funerale della giovane palestinese morta a Pisa. Il discorso di Giani coperto da urla e slogan

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli alla fiaccolata in ricordo di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta a meno di 24 ore dal suo arrivo a Pisa dalla Striscia di Gaza
L’iniziativa, rinviata a causa della allerta meteo, è stata promossa dal Comune di San Giuliano Terme. Presenti alla fiaccolata il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. Ha partecipato anche la Cgil Toscana. 

Presenti alla fiaccolata il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori
