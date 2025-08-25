Fiaccolata al Parco della Pace, una lunga scia di luci per il popolo palestinese e in ricordo di Marah

Pisa, 25 agosto 2025 – Una lunga scia di luci ha illuminato il Parco della Pace di Pontasserchio, dove tante persone hanno preso parte alla fiaccolata “Luce per Gaza”, un momento di solidarietà per il popolo palestinese e di ricordo per Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta a meno di 24 ore dal suo arrivo a Pisa dalla Striscia di Gaza.

Il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli alla fiaccolata in ricordo di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese morta a meno di 24 ore dal suo arrivo a Pisa dalla Striscia di Gaza

L’iniziativa, rinviata a causa della allerta meteo, è stata promossa dal Comune di San Giuliano Terme. Presenti alla fiaccolata il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori. Ha partecipato anche la Cgil Toscana.