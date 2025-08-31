La scuola diventa sostenibile. Ecco i pannelli fotovoltaici . Sono iniziati i lavori di installazione

Alla scuola elementare e materna di Maresca sono iniziati i lavori d’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto, che renderanno autonomo dal punto energetico il fabbricato. "I lavori attualmente in corso alla scuola Anna Frank di Maresca – ha scritto il vicesindaco Giacomo Buonomini - riguardano un intervento importante e positivo: sono in corso di installazione i pannelli fotovoltaici che permetteranno di avere il plesso autonomo dal punto di vista del consumo di energia elettrica. L’intervento sarà concluso nel mese di settembre senza che lo stesso abbia impatto sull’avvio delle attività didattiche. L’installazione dell’impianto fotovoltaico, che ha una potenza nominale di 17 Kw, nasce grazie a specifici contributi della Regione Toscana a favore dei territori montani e ha un valore di poco meno di 150.000 Euro. L’intervento è condotto dall’Unione dei Comuni che per sta seguendo per conto dei Comuni costituenti il progetto e l’intero finanziamento regionale che riguarda anche interventi simili negli altri territori".

L’intervento in corso chiude di fatto il grande lavoro di efficientamento e messa in sicurezza iniziato prima del Covid, anche se non si tratta di opere previste in quel progetto di ristrutturazione finito circa un anno e mezzo fa, e completa la capacità energetica dell’edificio anche dal punto di vista di autoconsumo di elettricità. Questo nuovo impianto si unisce agli altri già presenti e realizzati dal Comune e che costituiscono un investimento importante per la sostenibilità dell’Ente generando minori costi, e dell’ambiente. "Mi sento di dire che proprio l’installazione su un plesso scolastico – conclude Buonomini - ha un triplice valore: risparmio diretto per il Comune, valore per le mancate emissioni equivalenti di Co2 nell’ambiente, educativo per i tanti giovani che lì si formano per il proprio futuro". La previsione sul termine dell’installazione è che sia conclusa entro il giorno di riapertura all’attività didattica, ma anche un eventuale ritardo sarebbe senza alcuna interferenza con l’attività didattica. A seguito del rifacimento della scuola di Campo Tizzoro, il cui termine dei lavori è previsto nel 2027, quella di Maresca potrebbe diventare l’unica scuola elementare sul versante adriatico del Comune di San Marcello Piteglio.

Andrea Nannini