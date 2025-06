"Il Sole in classe", bimbi a lezione. Per un futuro pulito e sostenibile

Lezione interattiva di sostenibilità, fra giochi, quiz e cartoni, per raccontare alle classi quarte e quinte, della scuola primaria Leonardo da Vinci, l’importanza delle energie rinnovabili per un minore impatto ambientale. E’ partito ad Agliana il progetto nazionale di Anter "Un Comune per amico". L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Benesperi è tra le prime in Toscana e su scala nazionale ad aderire all’iniziativa, che vuole creare una rete virtuosa di amministrazioni locali impegnate nella promozione delle energie rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Il progetto si basa su iniziative di supporto ai Comuni, realizzate in collaborazione con l’Associazione nazionale tutela energie rinnovabili (Anter), fra cui la lezione "Il Sole in classe" che ha dato il via al progetto. Il sindaco Benesperi e il direttore di Anter, Lohengrin Becagli, hanno guidato la lezione con la responsabile nazionale del progetto Lucrezia Betti. I bambini hanno interagito dimostrando preparazione, curiosità e sensibilità sul tema. "Da subito ho abbracciato il progetto – sottolinea il sindaco –. I bambini sono i cittadini del domani, tocca a loro vivere questo mondo in maniera corretta. Con la lezione realizzata assieme ad Anter li vogliamo invitare a riflettere e capire come possono aiutare l’ambiente con i loro comportamenti. Un percorso a cui teniamo molto". La scelta di fare lezione alla Leonardo non è casuale: è una scuola all’avanguardia, inaugurata nel 2024. "Questa lezione è un’opportunità che abbiamo voluto cogliere – spiega Angela Desideri, dirigente dell’istituto comprensivo Sestini –. E’ una cura e un’attenzione che la scuola deve assolutamente avere". Il progetto ‘Un Comune per amico’ di Anter, prevede campagne educative nelle scuole primarie e secondarie, con la partecipazione degli amministratori comunali, indagine sulla sostenibilità (valutazione delle prestazioni del Comune, raccomandazioni per il miglioramento fornite dal comitato scientifico di Anter), un evento nazionale e workshop regionali. Previsto un riconoscimento ai Comuni che si sono distinti. "Il Comune di Agliana è uno dei primi ad avere aderito al nostro progetto, che si pone l’obiettivo di affiancare i Comuni nell’educazione della cittadinanza sui temi di sostenibilità e di diffondere nuove pratiche per assicurare un ambiente più green – conclude il direttore Becagli –. Il nostro format ‘Il Sole in classe’ viene portato da anni in tutta Italia. Utilizzando un linguaggio semplice e diretto ci consente di trasferire ai bambini nozioni anche complesse".

Piera Salvi