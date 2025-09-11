Il 13 settembre raccolta scolastica nei punti vendita di Unicoop Firenze

Firenze, 11 settembre 2025 - Settembre, mese di spese scolastiche: contro il caro-libri e per l’impegno economico delle famiglie, anche quest’anno Unicoop Firenze offre il servizio di Prenota libro, per acquistare libri con sconto per i soci, del 15% sui libri delle scuole medie e superiori e del 5% sui libri universitari, con 500 punti premio per il primo ordine e ritiro dell’ordine in 47 punti vendita di tutte le province dove opera la cooperativa. Il servizio Prenota Libro, a cui si accede on line (www.coopfirenze.it), negli anni ha visto numeri crescenti e, anche nel 2025, si conferma un servizio di riferimento per le famiglie: da giugno a oggi, sono stati registrati oltre 48.500 ordini, con un aumento del 6% rispetto al 2024. In crescita del 4% anche i volumi prenotati che quest’anno superano le 340mila copie. La spesa media per ordine – calcolata sul prezzo di copertina - si aggira sui 200 euro, con un numero medio di 7 copie per ordine, stabile rispetto ai dati del 2024. Non solo libri, fino al 24 settembre è disponibile un catalogo scuola con sconti importanti su tutto il corredo scolastico, dai dizionari e zaini, diari, quaderni, penne e quanto necessario per la ripartenza. Quest’anno un ulteriore aiuto arriva anche sul fronte dell’ottica: fino al 24 settembre, oltre a un test visivo gratuito, è previsto lo sconto fino al 50% su occhiali da vista o da sole graduati nei 9 punti vendita che hanno il punto ottica. Un aiuto per le famiglie Proprio per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno: sabato 13 settembre, in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica di settembre 2024 sono state donate 162mila confezioni di materiale scolastico. "Anche quest’anno rilanciamo questo importante appuntamento a cui i nostri soci e clienti, negli anni, hanno risposto con grande generosità. La giornata di raccolta scolastica è, non solo un’occasione per donare a chi è più in difficoltà, ma anche per riflettere sul tema della povertà educativa: un fenomeno grave e importante per lo sviluppo della società, rispetto al quale tutta la comunità deve sentirsi responsabile. Come Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, facciamo la nostra parte con tante iniziative di contrasto alla povertà e la raccolta scolastica vuole essere un segnale e un contributo concreto per i giovani che, ancora oggi, si vedono negate le opportunità di costruire un domani migliore" fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie. Come contribuire I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno totem informativi sull'iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Nella giornata di sabato, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.