Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Firenze
Il 13 settembre raccolta scolastica nei punti vendita di Unicoop Firenze
11 set 2025
NICCOLO' GRAMIGNI
Cronaca
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Il 13 settembre raccolta scolastica nei punti vendita di Unicoop Firenze

Il 13 settembre raccolta scolastica nei punti vendita di Unicoop Firenze

Alla riapertura della scuola, l’iniziativa della Fondazione Il cuore si scioglie e di Unicoop Firenze per sostenere le famiglie e contribuire alla lotta contro la povertà educativa

Firenze, 11 settembre 2025 - Settembre, mese di spese scolastiche: contro il caro-libri e per l’impegno economico delle famiglie, anche quest’anno Unicoop Firenze offre il servizio di Prenota libro, per acquistare libri con sconto per i soci, del 15% sui libri delle scuole medie e superiori e del 5% sui libri universitari, con 500 punti premio per il primo ordine e ritiro dell’ordine in 47 punti vendita di tutte le province dove opera la cooperativa. Il servizio Prenota Libro, a cui si accede on line (www.coopfirenze.it), negli anni ha visto numeri crescenti e, anche nel 2025, si conferma un servizio di riferimento per le famiglie: da giugno a oggi, sono stati registrati oltre 48.500 ordini, con un aumento del 6% rispetto al 2024. In crescita del 4% anche i volumi prenotati che quest’anno superano le 340mila copie. La spesa media per ordine – calcolata sul prezzo di copertina - si aggira sui 200 euro, con un numero medio di 7 copie per ordine, stabile rispetto ai dati del 2024. Non solo libri, fino al 24 settembre è disponibile un catalogo scuola con sconti importanti su tutto il corredo scolastico, dai dizionari e zaini, diari, quaderni, penne e quanto necessario per la ripartenza. Quest’anno un ulteriore aiuto arriva anche sul fronte dell’ottica: fino al 24 settembre, oltre a un test visivo gratuito, è previsto lo sconto fino al 50% su occhiali da vista o da sole graduati nei 9 punti vendita che hanno il punto ottica.   Un aiuto per le famiglie Proprio per sostenere le famiglie e favorire l’accessibilità della scuola, Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie promuovono anche la raccolta scolastica che permetterà di donare a tanti studenti toscani un kit di materiali scolastici per affrontare il nuovo anno: sabato 13 settembre, in oltre 90 punti vendita Unicoop Firenze, torna la raccolta di materiali per la scuola che soci e clienti potranno acquistare e che verrà donato a bambini e ragazzi toscani. La raccolta per la scuola è promossa dalla Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e con il coinvolgimento della rete regionale Pollicino e di oltre 200 associazioni di volontariato del territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte solidali, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno. Grazie alla generosità di soci, clienti e cittadini, con la raccolta scolastica di settembre 2024 sono state donate 162mila confezioni di materiale scolastico.   "Anche quest’anno rilanciamo questo importante appuntamento a cui i nostri soci e clienti, negli anni, hanno risposto con grande generosità. La giornata di raccolta scolastica è, non solo un’occasione per donare a chi è più in difficoltà, ma anche per riflettere sul tema della povertà educativa: un fenomeno grave e importante per lo sviluppo della società, rispetto al quale tutta la comunità deve sentirsi responsabile. Come Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie, facciamo la nostra parte con tante iniziative di contrasto alla povertà e la raccolta scolastica vuole essere un segnale e un contributo concreto per i giovani che, ancora oggi, si vedono negate le opportunità di costruire un domani migliore" fanno sapere da Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie.   Come contribuire I soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno totem informativi sull'iniziativa e uno speciale allestimento che metterà in evidenza in apposite isole, i prodotti di utilizzo comune per la scuola. Nella giornata di sabato, all’uscita dei punti vendita Unicoop Firenze, sarà presente un presidio delle sezioni soci Coop e dei volontari per raccogliere il materiale donato che verrà destinato ai ragazzi. Sarà possibile acquistare e donare quaderni e ricambi rinforzati, fogli protocollo, blocchi per gli appunti, penne, matite, lapis, album da disegno, evidenziatori e marcatori, gomme da cancellare, temperamatite, colla stick, squadre e righelli, goniometri.

