Cascine blindate per Vasco Rossi & C. Scattano i grandi concerti, nuovo test per il traffico

Firenze, 2 giugno 2025 – Cascine blindate per i grandi concerti dell’estate. Si parte con Vasco Rossi e si replica con Guns N’ Roses, Korn e Green Day, le tre band headliner del Firenze Rocks 2025 (12,13 e 15 giugno), per finire con i Pinguini Tattici Nucleari (25 giugno).

Il 5 giugno, alla Visarno Arena, sono attese oltre 55mila persone per il primo dei due concerti fiorentini del Kom (il secondo è la sera seguente, il 6 giugno) che definisce questi live “un concept dedicato alla celebrazione della vita, in tutte le sue forme, dimensioni ed espressioni”.

Per lasciar spazio al popolo del Blasco tutta la zona delle Cascine (e non solo) sarà chiusa al traffico e i primi cambiamenti alla viabilità scatteranno già domani a mezzanotte (e fino al 27 giugno) quando nel piazzale delle Cascine (lato adiacente via della Tinaia) sarà creata la biglietteria, per cui l’area sarà soggetta divieto di transito e di sosta con deroga per i mezzi interessati all’allestimento/disallestimento.

La maggior parte dei provvedimenti saranno istituiti il 5 e 6 giugno compresa la chiusura del parco dalla mezzanotte fino alle 3 di mattina (in entrambe le giornate). Si tratta dei divieti di sosta in via delle Cascine (tra piazzale delle Cascine e via Paisiello), in piazza Puccini (nel tratto discendente compreso tra via Baracca e via Tartini), via Berio, via del Fosso Macinante, via di Bellegarde de Saint Lary, piazzale Jefferson, viale Pegaso, viale degli Olmi, via del Visarno (da via del Fosso Macinante a piazzale Jefferson), viale del Quercione, piazzale Kennedy, via della Tinaia, viale Lincoln, piazzale Vittorio Veneto (area compresa tra viale Lincoln, via del Fosso Macinante, viale Fratelli Rosselli e l’Arno), viale dell’Aeronautica, via del Barco (da via dei Vespucci a viale del Pegaso), via dei Vespucci (da via del Barco al sottopasso ferroviario), piazzale delle Cascine. Qui la sosta sarà riservata ad alcune categorie. In particolare nel piazzale delle Cascine saranno allestiti i parcheggi per invalidi e autorizzati con contrassegno sosta. In piazzale Vittorio Veneto saranno allestiti i parcheggi riservati ai ciclomotori, motocicli e taxi con divieti di sosta e transito per gli altri veicoli. I taxi potranno sostare anche in via delle Magnolie (con conseguente divieto di sosta per gli altri veicoli).

Per individuare le aree di parcheggio per i bus dei fan club saranno istituiti divieti di sosta in via Mario Fabiani, via Almerico da Schio, via dell’Accademia del Cimento, via Barsanti, via Piombino. Create anche zone di sosta per le biciclette e i monopattini, compresi i servizi sharing, in via delle Cascine, viale del Pegaso, viale dell’Aeronautica, viale Lincoln e piazza dell’Isolotto (sotto la tettoia dell’area pedonale). In viale dell’Aeronautica prevista anche l’area per i mezzi della Protezione Civile e delle associazioni. Per i servizi di sharing non sarà possibile parcheggiare in altre aree pena il mancato bloccaggio del mezzo.

Dalle ore 10 del giorno del concerto scatterà il divieto di transito in piazza Puccini all’intersezione con via Tartini (eccetto veicoli diretti ai passi carrabili e frontisti, mezzi di soccorso e del Tpl urbano fino alle 13), mentre dalle 13 sarà revocata la corsia preferenziale da via Baracca verso via del Ponte alle Mosse e istituiti divieti di transito anche nella corsia discendente di piazza Puccini nel tratto compreso tra Puccini e Tartini. I veicoli provenienti da via Baracca potranno quindi soltanto proseguire a diritto verso via del Ponte alle Mosse. Chiusura anche per via Petrella, nel tratto via Donizetti-via delle Cascine, (eccetto titolari di passi carrabili e frontisti dell’area interdetta, autorizzati, soccorso e polizia) e via Mercadante da via Donizetti a via delle Cascine.

Dalla mezzanotte di giovedì alle 3 di venerdì scatterà anche la chiusura del Parco. Si tratta dei divieti di transito in via Berio, via del Fosso Macinante, via de Bellegarde de Saint Lary, via del Visarno (tra piazzale Jefferson e via del Fosso Macinante), piazzale delle Cascine (da via delle Cascine a viale dell’aeronautica), piazzale Jefferson. E, ancora, traffico vietato in viale del Visarno e in via delle Cascine (da via Paisiello a piazzale delle Cascine) con deroga per i mezzi di polizia e soccorso, autorizzati, biciclette e monopattini diretti all’area di parcheggio nel tratto tra il ponte ferroviario e via Paisiello. Divieti di transito anche in via del Barco (tra via dei Vespucci e viale del Pegaso), viale del Pegaso (tra via del Barco e viale dell’Aeronautica). Chiusura anche in viale del Quercione, piazzale Kennedy, viale della Tinaia, viale Lincoln, viale del Pegaso (tra viale delle Cornacchie e viale Washington) con deroga per i mezzi di polizia e soccorso. Con tutta probabilità il maxi piano del traffico messo a punto per i due concerti di Vasco sarà ripetuto per gli altri grandi appuntamenti dell’estate.