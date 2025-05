Vasco Rossi a Firenze, come partecipare alla consegna delle Chiavi della città

Firenze, 20 maggio 2025 – Vasco Rossi riceverà le chiavi della città di Firenze. La sindaca Sara Funaro gli consegnerà la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città lunedì 9 giugno nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alle 17. Un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni. La cerimonia sarà anche l’occasione, per il rocker di Zocca, di incontrare i suoi fan nel luogo che più racchiude anima e storia di Firenze.

"Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo alla casella mail apposita [email protected] a partire dalle 12 di giovedì prossimo, 22 maggio – spiega una nota di Palazzo Vecchio – I posti disponibili per i cittadini saranno assegnati rispettando l'ordine cronologico di arrivo dei messaggi di posta elettronica ordinaria sulla casella indicata. Nella mail per accreditarsi dovranno essere indicati nome, cognome, data e luogo di nascita. La richiesta di accredito è nominativa e individuale. Per l’orario di arrivo delle richieste di prenotazione – precisa il Comune – farà fede esclusivamente l'orario di consegna del messaggio nella casella indicata, orario assegnato in modo automatico dal sistema di posta elettronica e sincronizzato con quello ufficiale italiano. Se l’accreditamento andrà a buon fine si riceverà una mail di conferma con tutte le indicazioni relative alle modalità di accesso e partecipazione. Gli accreditati dovranno presentarsi con un documento di identità valido per accedere nel salone dei Cinquecento".

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sul canale Youtube “Dirette streaming” del Comune di Firenze. In occasione della cerimonia di consegna delle Chiavi della città a Vasco Rossi il Museo di Palazzo Vecchio sarà chiuso.