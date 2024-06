Vasco Rossi in concerto a Firenze. Le date del tour 2025

Firenze, 19 giugno 2024 – I giorni da segnare sul calendario, per tutti gli amanti del Blasco, sono quelli del 5 e 6 giugno 2025. Vasco Rossi torna in concerto a Firenze a tre anni di distanza dall’ultima volta: lo ha annunciato lui stesso attraverso un post su Instagram con il quale ha già scatenato i fans.

Vasco ha infatti comunicato tutte le date del suo prossimo tour in programma nel 2025. Un viaggio in giro per l’Italia che comincerà il 31 maggio a Torino e si concluderà a fine giugno a Roma.

Due, come detto, le date in programma a Firenze: sono quelle del 5 e 6 giugno alla Visarno Arena. I fan sono avvisati: la caccia al biglietto è pronta a partire.