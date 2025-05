Si accende Firenze Rocks. Guns’N’Roses e Green Day. Arrivano i miti della musica

Si alza il volume sull’Ippodromo del Visarno. E le Cascine già si attrezzano per la nuova edizione del Firenze Rocks, con il ritorno di grandi nomi della scena internazionale. Un palco che si scalda dal pomeriggio del 12 giugno alla mezzanotte del 15 per uno show strabiliante sulle note di tre gruppi che hanno fatto la storia della musica: i Guns N’ Roses, i Korn e i Green Day. Tre miti della musica che, però, rappresentano ‘solo’ gli headliner di una lunghissima line up fatta di diciassette band, di cui tre toscane.

Le porte del festival si apriranno giovedì 12 giugno con un grande ritorno. Dopo il successo del 2018, infatti, ecco di nuovo i Guns N’ Roses, con la loro energia dirompente. In apertura, invece, ci sarà il metal dei Falling in Reverse. Già dal pomeriggio, però, l’ippodromo sarà invaso dal rock blues dei Rival Sons e dalle note delle messicane The Warning e dei Dirty Honey. Venerdì 13, invece, ecco una serata all’insegna del nu metal con i Korn, che questo genere lo hanno creato.

Ad anticiparli sul palco, l’hip hop impegnato contro la violenza e la povertà dei Public Enemy, continuando con i St Albans, gli Enter Shikari e i Soft Play, passando per gli Atwood. Ultimi, ma non per importanza, i nostri LOccasione, nati e cresciuti a Siena. Nell’ultima giornata, domenica 15, tornano i Green Day dopo il successo del 2022. Insieme a loro, la band che li accompagna da anni: i Weezer. Li anticiperanno le note post-punk degli Shame e dei Bad Nerves. A completare il cast ci saranno due gruppi rock valdarnesi: i Revue, che hanno vinto l’ultimo College Contest all’Ultravox, e i Punkcake, il gruppo rock che ha partecipato alla scorsa edizione di X Factor. Un festival firmato Le Nozze di Figaro e Live Nation che ieri è stato presentato nella sede della Camera di commercio e che si impreziosisce con la sua Area Village, con gli stand gastronomici, le aree ombra e idratazione e un’Area Kids, completamente dedicata ai bambini. Un grande evento, forse il maggiore di tutta la Toscana, che rappresenta una grande opportunità per l’economia regionale, con un indotto di oltre 33 milioni di euro l’anno.

E per chi ha acquistato un biglietto per una delle tre giornate, gli organizzatori offrono sconti in alcuni negozi storici, grazie alla partnership di Firenze Rocks con Camera di commercio, PromoFirenze e l’Associazione delle botteghe storiche di Firenze. Non mancano, poi, le anticipazioni. Ieri, infatti, sono state annunciate le date del 2026: il prossimo anno il Firenze Rocks si svolgerà da giovedì 11 a domenica 14 giugno. "Il festival torna ad essere un’eccellenza a livello mondiale – esordisce il presidente de Le Nozze di Figaro, Alessandro Bellucci –. Firenze Rocks non vuole smettere di crescere. È un evento che racconta la nuova vitalità della città, oltre ad essere un’opportunità economica per tutto il territorio regionale".

"Firenze Rocks è protagonista della vita culturale della città – ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini –. Ed è una linfa per i giovani". Dello stesso avviso anche Jacopo Vicini, assessore allo Sviluppo economico, che ha affermato: "Siamo molto felici del Firenze Rocks, che quest’anno rafforza il legame col territorio grazie alla partnership con le botteghe storiche". "Come Camera di commercio avremo un nostro punto informativo – ha detto il presidente della Camera di Commercio, Massimo Manetti –. Qui faremo promozione sulle eccellenze, sui musei, sulle realtà produttive e l’artigianato di Firenze. La partnership con le imprese storiche, poi, contribuisce a costruire valore".