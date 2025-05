Firenze Rocks 2025, con i biglietti dei concerti sconti nelle attività storiche cittadine

Firenze, 21 maggio 2025 – “Firenze è la lieta di accogliere i grandi eventi del rock”. L’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l’assessore alle attività produttive Jacopo Vicini hanno parlato così alla presentazione ufficiale dell’edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che ogni estate trasforma la città nella capitale del rock internazionale. “La grande musica internazionale è protagonista della vita culturale della città che diventa capitale del rock e la protagonista della nostra estate” ha proseguito l’assessore Bettarini. “Sono dei grandi eventi che portano decine di migliaia di persone in una struttura come il Visarno Arena che ha funzionato molto bene e che ha rivelato la sua vocazione concertistica. Il 12, 13 e 15 giugno per l’edizione 2025 aspettiamo a Firenze l’arrivo di tanti giovani che hanno dimostrato di apprezzare moltissimo questa manifestazione”.

“Quest’anno diamo il via ad un bel progetto che coinvolgerà le attività storiche fiorentine – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini - per il quale ringrazio Promo Firenze, l’Associazione Esercizi Storici, Camera di Commercio, e naturalmente Firenze Rocks e Live Nation”. Dal 17 al 22 giugno, infatti, chi ha il biglietto del Firenze Rocks potrà usufruire di sconti speciali nei negozi dell’Associazione Esercizi Storici che aderiscono all’iniziativa e che esporranno una vetrofania di riconoscimento come Store del Firenze Rocks. “È un modo semplice ma efficace per collegare il festival alla città, coinvolgendo chi ci lavora e la vive ogni giorno – ha detto ancora l’assessore Vicini - Abbiamo pensato anche a un itinerario dei negozi storici che hanno aderito al progetto per valorizzare davvero il tessuto commerciale di prossimità”.

Sarà proprio l’azienda speciale della Camera di commercio PromoFirenze, presente con una video-installazione nell’area del festival, a rappresentare il sistema-città dell’accoglienza turistica e culturale (con il portale www.feelflorence.it) e l’iniziativa “Botteghe storiche per Firenze Rocks” con offerta di sconti nel circuito degli Esercizi storici. “La Camera ha creduto e sostenuto Firenze Rocks fin dal suo esordio nel 2017, un evento capace di attivare uno straordinario flusso di spesa in città pari ad oltre 33 milioni di euro, come certificato da uno studio condotto due anni fa proprio da PromoFirenze in collaborazione con il Centro Studi turistici, attraverso interviste ai partecipanti ai concerti”, ha detto Massimo Manetti, presidente della Camera di commercio, “una collaborazione che volentieri abbiamo rinnovato e rafforzato anche quest’anno, viste le ricadute importanti per le imprese locali dell’indotto”. “La sfilata di Gucci in Santo Spirito, il 'Rinascimento del gusto' di Iginio Massari e dunque anche Firenze Rocks attraverso il linguaggio universale della musica, sono eventi che contribuiscono a destagionalizzare i flussi turistici in periodi in cui le persone possono godere meglio della bellezza di Firenze, ribadendo l’importanza di un’esperienza turistica che mette al centro la persona” ha ricordato Aldo Cursano, presidente di PromoFirenze.