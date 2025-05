“Giornata Avventura” nei boschi di Serpiolle: famiglie e bimbi nel cuore del “Progetto Vab”

Firenze, 21 maggio 2025 – Sabato mattina, a partire dalle 10, il Circolo SMS di Serpiolle si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’avventura: il Lions Club Firenze Pitti, guidato dal presidente Fabio Panella, insieme alla VAB Toscana Vigilanza Antincendi Boschivi – Sezione di Arcetri Firenze – e alla Fondazione Matteo Ciappi, darà vita alla “Giornata Avventura”, un evento all’aperto pensato per tutti, con un occhio di riguardo a famiglie e bambini, per sostenere il «Progetto VAB».

Fin dalle 10 del mattino i partecipanti potranno cimentarsi in un orienteering nel fitto bosco, seguire lezioni divulgative su come proteggere il patrimonio naturalistico toscano e provare l’emozione di uno spegnimento simulato di incendio. Non mancheranno le esibizioni dei cani da soccorso del gruppo VAB-cinofili e le sessioni di educazione stradale tenute dalla Polizia Municipale di Firenze, con consigli utili per pedoni, ciclisti e automobilisti di tutte le età. Un’area ristoro garantirà energie fino alle 18, orario in cui si concluderanno le attività. «Sarà un’occasione unica per imparare divertendosi – spiega Fabio Panella – e per far comprendere a grandi e piccini quanto sia fondamentale rispettare e proteggere la natura da cui dipende il nostro futuro. Ogni attività è studiata per unire gioco, formazione e solidarietà». L’ingresso all’intera giornata prevede una piccola donazione, con offerta minima di 10 euro, interamente devoluta al «Progetto VAB», destinato alla ristrutturazione della sede operativa di via dell’Olmatello, dove si trovano i mezzi e i volontari che intervengono in caso di emergenze. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected] o inviare un WhatsApp al 329 380 5703.