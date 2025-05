Arriva a Firenze la prima edizione di ‘Expo Wic. La Donna Creativa’ 

Firenze, 21 maggio 2025 – Firenze si prepara ad accogliere la prima edizione di Expo Wic – La Donna Creativa, evento ideato da Carla Castro, fondatrice di Woman in Charge, la community femminile che in pochi anni ha unito oltre 36mila donne a Firenze. Due giornate, sabato 24 e domenica 25 maggio, interamente dedicate al talento, all’arte, all’artigianato e all’energia creativa delle donne, che si svolgeranno nella sede di FirenzEventi, in via Vitelli a Firenze (zona Gignoro). Un’esposizione pensata per valorizzare il lavoro, la visione e la forza di chi ogni giorno trasforma le proprie idee in progetti concreti, ispirando e generando bellezza.

Durante l’evento, a ingresso gratuito, il pubblico potrà conoscere da vicino artiste, artigiane, imprenditrici e professioniste che con passione e determinazione portano avanti il proprio percorso creativo, contribuendo a costruire un’economia più umana, inclusiva e solidale. “Con la Expo Wic – La Donna Creativa vogliamo celebrare l’energia, il talento e il coraggio delle donne che trasformano la loro creatività in valore. È un’occasione – spiega Carla Castro, fondatrice di Woman in Charge – per dare spazio e voce a realtà femminili straordinarie, che spesso restano invisibili. Un invito a riscoprire la bellezza del creare, dell’unire e del sostenersi tra donne.” L’evento si inserisce nella missione di Woman in Charge: sostenere le donne, renderle più indipendenti e costruire legami di sorellanza attraverso iniziative che uniscono crescita personale, professionale e spirituale. Il valore della rete, l’inclusione e l’empowerment sono i fili conduttori di questa manifestazione. Ingresso gratuito con orario continuato dalle 11 alle 20. Per partecipare come espositrice: [email protected].