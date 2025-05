Firenze, in scena 'La Mandragola' di Niccolò Machiavelli

Firenze, 21 maggio 2025 - La Compagnia delle Seggiole inaugura la nuova stagione nel suggestivo chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli riportando in scena La Mandragola, in programma sabato 24 e domenica 25 maggio, alle ore 21. Una commedia spietata e irresistibilmente comica, dove l’intelligenza sfrontata di Callimaco si muove tra superstizione, desiderio, autorità ipocrite e debolezze umane. Con tono brillante e sguardo disincantato, Machiavelli smonta le illusioni morali della Firenze del Rinascimento, svelando – tra amore e potere – quanto i meccanismi del mondo restino, in fondo, sempre gli stessi. Primo appuntamento con il grande teatro nel cuore di uno dei luoghi più affascinanti di Firenze. Prenotazioni sul sito della Compagnia delle Seggiole.

