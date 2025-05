Firenze, presentazione del libro ‘I segreti di Uggio’ al teatro Nicolini

Firenze, 20 maggio 2025 – Giovedì 22 maggio alle 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) Daniela Bardi presenta il suo romanzo d’esordio I segreti di Uggio (ed. 96, Rue de-La-Fontaine). Interverranno la professoressa Vania Mazzoni e l’editore Antonio Pagliai. Bardi, travel & food blogger fiorentina, ha collaborato con diversi magazine online. Il suo romanzo è ambientato nell’immaginaria Uggio, serena cittadina di provincia ove viene ritrovato il corpo senza vita di Livio Banchi, un noto chef stellato. La persona incaricata di indagare sull’omicidio è Silvia Manzo, giovane commissario che si troverà per la prima volta di fronte a un vero caso da risolvere, imbattendosi in invidie, dissidi e contese: molti in paese nascondono dei segreti che, come piccoli tasselli di un puzzle, tracceranno uno scenario inaspettato.