Perugia, 21 maggio 2025 – Anas (Gruppo FS italiane) ha sottoscritto oggi il verbale di consegna dei lavori di realizzazione della strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” nel tratto compreso tra San Giovanni di Baiano e Firenzuola (itinerario Spoleto-Acquasparta) con l’impresa Ircop Spa, capogruppo del raggruppamento di aziende aggiudicatario dei lavori.

A partire da oggi, quindi, l’appaltatore prende possesso di tutte le aree di cantiere e potrà così avviare l’esecuzione delle attività necessarie e propedeutiche all’avvio concreto dei lavori, previsto per l’estate 2025.

A partire da oggi decorre inoltre la durata contrattuale dei lavori che da contratto è indicata in circa 3 anni (per la precisione si tratta di 1.135 giorni).

L’intervento prevede un investimento complessivo decisamente non trascurabile: la somma è di circa 109 milioni di euro. Intervento che si sviluppa su un tracciato di 4,4 chilometri, in prosecuzione del tratto già realizzato, e comprende tra l’altro due viadotti, due gallerie artificiali e anche altre opere minori.

L’intervento in questione rientra nel programma di investimenti per la realizzazione di nuove infrastrutture in Umbria da parte di Anas, nell’ambito del quale sono in corso anche i lavori per il raddoppio della SS318 “di Valfabbrica” tra Valfabbrica e Casacastalda, i lavori per la realizzazione della SS219 “di Gubbio e Pian d’Assino” tra Mocaiana e il bivio per Pietralunga e i lavori di rettifica del tracciato della SS205 “Amerina” nel comune di Baschi. Con l’avvio del cantiere della Tre Valli, l’investimento complessivo per lavori in corso ammonta a 392 milioni di euro.