Fontanella e le frontiere dello 'Sperdimento'

Firenze, 21 maggio 2025 – Un albergo così fuori mano, deserto all'apparenza, dove al banco di accoglienza appare e sparisce qualcuno. E c'è un giardino dal quale si intravede un'altra città. E' un po’ così 'Lo sperdimento e altro' di Luigi Fontanella, critico letterario, poeta e drammaturgo, che sarà presentato mercoledì 21 maggio, alle 17.30, da Plinio Perilli e Irene Marchegiani al Caffè Giubbe Rosse di piazza della Repubblica.

E in quest'occasione ci sarà spazio anche per parlare anche di 'Bertgang', altra opera di Fontanella, del 2012, tradotta in inglese da Michael Palma. C'è un perdersi che è viaggiare e accendere lo sguardo su un oltre che ci interroga e attende, nota nella prefazione Sergio Givone. Parafrasando un romanzo di Auster, è la frontiera che porta nel paese delle cose ultime, tra timore e dolce abbandono, lo stesso che, per Sebastiano Aglieco, si trova quando la scrittura diventa confessione.