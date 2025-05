Firenze Rocks 2025: Green Day, Korn e Guns N’ Roses per 3 giorni di spettacolo

Firenze, 21 maggio 2025 – Guns N’ Roses, Korn, Green Day e moltissimi altri artisti. Tutti alla Visarno Arena di Firenze il 12, 13 e 15 giugno per l’edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che ogni estate trasforma la città nella capitale del rock internazionale. Attesi circa 110mila visitatori. Ad aprire il festival giovedì 12 giugno saranno i Guns N’ Roses, che torneranno in Italia dopo lo show al Circo Massimo di Roma l'8 luglio 2023 e l’indimenticabile performance a Firenze Rocks nell'estate 2018.

In apertura ci saranno i Falling in Reverse, la band capitanata da Ronnie Radke che ha conquistato il pubblico globale con il suo mix di metal, hip-hop e melodie contagiose, i Rival Sons, gruppo californiano nominato ai Grammy per il suo “Feral Roots” (2019) che ha rinvigorito il rock 'n' roll contemporaneo, Dirty Honey, tra le realtà più promettenti della scena rock mondiale e le The Warning. La giornata di venerdì 13 giugno vedrà protagonisti i Korn per un concerto che attraverserà oltre 30 anni di carriera della band che dagli anni ‘90 ha cambiato le sorti della musica metal, grazie a un sound oscuro e sperimentale e al richiamo a tematiche quali protesta, dolore, solitudine e redenzione.

Sul palco della seconda giornata anche i Public Enemy, band che fin dagli inizi della propria carriera ha saputo affrontare in musica temi cruciali come il razzismo, la violenza della polizia, la povertà e le ingiustizie sociali, gli Enter Shikari con il loro inconfondibile mix di post-hardcore, elettronica, punk e rock sperimentale, i Soft Play, gruppo in continua evoluzione fedele al proprio spirito di sperimentazione musicale, gli Atwood, realtà in ascesa con sonorità rock e indie e infine LOccasione, formazione senese che unisce folk, rock e musica cantautorale. A chiudere il festival domenica 15 giugno saranno i Green Day, una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale. Lo dimostrano i numeri, oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, “Saviors”, uscito nel gennaio 2024.

Ad aprire il concerto saranno gli Weezer, rock band americana nata a Los Angeles nel 1992. Con oltre 35 milioni di dischi venduti a livello globale e prestigiosi riconoscimenti quali Grammy e MTV Video Music Awards, il loro repertorio include successi come "Buddy Holly", "Island in the Sun" e "Beverly Hills". Sul palco anche gli Shame, acclamati come una delle maggiori speranze del post-punk, i Bad Nerves, band speed punk, i Punkcake, protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di X-Factor e i Revue, band toscana che mescola alternative rock, shoegaze e indie pop. "Firenze Rocks si conferma tra i Festival più importanti in Europa e Firenze è una capitale della musica, non solo dell'arte, capace di accogliere artisti e pubblico dal mondo. Dal 2017 – tranne lo stop obbligato del 2020 e 2021 – Firenze Rocks è diventato un punto fermo della scena live: un grande festival, non una semplice rassegna, capace di parlare sia al pubblico pop sia agli appassionati di rock e metal. È proprio questo equilibrio a renderlo unico e fin dalla prima edizione ha portato valore alla città, non solo culturale ma anche economico" sottolinea Roberto De Luca, presidente Live Nation Italia. Anche per l’edizione 2025, cuore pulsante del festival sarà l’Area Village, un ampio parco di oltre 6000mq dove il pubblico potrà immergersi completamente nell’atmosfera di Firenze Rocks. Numerose attività di intrattenimento, punti food&beverage selezionati e spazi dedicati al relax e alla convivialità offriranno un’esperienza ancora più ricca da vivere e condividere con amici e famiglia. Il festival propone anche un’area kids attrezzata, pensata per garantire il divertimento e la sicurezza dei più piccoli. Firenze Rocks è, ancora una volta, un luogo dove la musica incontra le persone e ogni dettaglio contribuisce a rendere l’esperienza più accogliente, accessibile e condivisa.