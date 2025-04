Firenze Rocks 2025: artisti e serate. Show dei Guns n' Roses, il programma

Firenze, 4 aprile 2025 – Il Firenze Rocks, il più grande festival musicale in Italia, che alla sua quarta edizione conta già oltre 500mila spettatori, ha appena annunciato i nuovi nomi che andranno ad aggiungersi alla ricchissima line up dell’edizione 2025.

La casa del Firenze Rocks è come ogni anno la Visarno Arena e tre sono le date: quella del 12 giugno che vede come headliner i Gun’s and Roses, il 13 giugno con i Korn e il 15 giugno gli attesissimi Green Day.

Cinque sono le nuove band che scalderanno il pubblico nell’attesa dei grandi big, ciascuno proveniente da background diversi: abbiamo i Dirty Honey direttamente da Los Angels, gli Atwood, Loccasione e Revue giovani band toscane e, dal palco di X-Factor, i Punkcake. I biglietti per il festival sono già disponibili sul sito.

Nel lontano 17 giugno del 2023 tra gli artisti che aprivano le serate c'era Lucio Corsi, prima ancora del successo di Sanremo, che scaldava il palco per gli headliner della serata, i The Who.