Firenze, in concerto la star del violino Giovanni Andrea Zanon

Firenze, 3 aprile 2025 - La prima volta che ha imbracciato il violino aveva due anni. A quattro è entrato in Conservatorio, il più giovane nella storia delle istituzioni musicali statali italiane. Da allora una carriera in crescendo che lo ha collocato, poco più che ventenne, tra le eccellenze della classica italiana e internazionale. Giovanni Andrea Zanon sarà lunedì 7 aprile al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nel concerto in programma all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, a Firenze.

Sul podio salirà un’altra eccellenza della classica, il direttore israeliano Lior Shambadal, già direttore principale della Berliner Symphoniker. Ad esaltare le doti di Giovanni Andrea Zanon sarà il “Concerto in re maggiore op. 61” di Ludwig van Beethoven, la principale composizione per violino e orchestra del compositore tedesco, che qui mette da parte il noto piglio estroso, preferendo un fraseggio levigato. Completerà il programma la “Sinfonia di Praga”, opera cardine del repertorio mozartiano, mentre l’apertura è riservata a una pagina dei giorni nostri, il brano “Lux Adamantis” di Iacopo Passera, presentato in prima assoluta.

