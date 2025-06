“Io parto”, il manuale che mette in movimento mamme e istituzioni

Firenze, 17 giugno 2025 – Un pomeriggio dedicato alla maternità consapevole e al benessere in gravidanza: giovedì 19 giugno alle 15, la Sala Fanfani di Palazzo del Pegaso ospiterà la prima presentazione di “Io parto”, il nuovo volume dell’insegnante di movimento Elena Taddei, edito da I libri di Mompracem. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo aprirà l’incontro, affiancato dal vicepresidente Stefano Scaramelli e dal consigliere Andrea Vannucci. A dialogare con loro sarà la stessa autrice, pronta a raccontare un progetto che unisce esercizi pratici, consigli di preparazione fisica e un approccio gentile alla nascita naturale. Il libro – come suggerisce il titolo dal doppio significato, “parto” inteso sia come cammino personale sia come atto di venire al mondo – nasce da anni di laboratori tenuti da Taddei con il gruppo “Mamme in Movimento”. Pagina dopo pagina, l’autrice propone una vera “palestra tascabile” per imparare a respirare, sciogliere le tensioni e vivere la gestazione come un percorso attivo, riducendo dolori e tempi del travaglio. «Volevo offrire uno strumento che passasse dalle parole ai muscoli, perché il corpo ricorda più di quanto pensiamo - spiega Taddei in vista dell’evento -. In sala parto non si compete con nessuno: si danza con la vita. E una buona coreografia si prepara con anticipo». L’accesso alla presentazione sarà libero fino a esaurimento posti, previa esibizione di un documento d’identità come previsto dalle norme di sicurezza. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali del Consiglio regionale @CRToscana, per consentire la partecipazione anche a chi non potrà essere in città. Con “Io parto” la Toscana conferma la propria attenzione ai temi della salute femminile, stringendo un’alleanza – tra istituzioni, professionisti e famiglie – che guarda al futuro con passo fermo e respiro profondo.