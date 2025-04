Punkcake sul palco di Firenze Rocks. Aprono il concerto dei Green Day. A metà giugno esce il loro album

I Punkcake ne hanno combinata un’altra delle loro. La band valdarnese, protagonista assoluta dell’ultima edizione di X Factor, aprirà il concerto dei Green Day al Firenze Rocks in programma per domenica 15 giugno alla Visarno Arena, nel cuore del Parco delle Cascine. Si tratta di un’opportunità unica per Damiano Falcioni e soci, che avranno l’onore di suonare sullo stesso palcoscenico assieme ad assolute rockstar della musica internazionale. Con loro un altro gruppo valdarnese, i Revue, reduci da un tour all’estero, che si erano guadagnati un posto al Firenze Rocks classificandosi al primo posto al College Clash, il contest musicale organizzato dall’associazione no profit Volont Music.

Per i Punkcake si profila dunque un grande balzo in avanti a livello artistico. In una sola giornata incontreranno i Weezer, famosissimo gruppo statunitense alternative rock, Shame, Bad Nerves e si daranno il cambio con i Green Day, storici esponenti del punk rock californiano, in vetta alle classifiche in tutti i decenni dagli anni Novanta fino ad oggi con successi intramontabili. Il trio composto da Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool, che ha raggiunto la popolarità mondiale con l’album del 2004 "American Idiot", è tra i gruppi musicali ad aver venduto di più nella storia, con più di 85 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Nelle giornate del 12 e del 13 giugno, prima di Damiano, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno Bernardoni saliranno sullo stage niente meno che Korn e Guns n’ Roses, tanto per completare il panorama di mostri sacri del rock che si alterneranno nel corso del festival fiorentino. Nel frattempo continua la produzione del primo album dei ragazzi, che dovrebbe uscire a breve. La data del 15 giugno a Firenze si inserisce al termine del primo tour del gruppo punk made in Valdarno che toccherà ben tre città italiane.

Si parte il 2 maggio all’Alcazar Live di Roma e si prosegue il 3 maggio al Covo Club di Bologna e il 9 maggio al Legend Club di Milano. Dopo l’esperienza nel talent show di Sky, in cui per un soffio hanno mancato la finale, i Punkcake sono tornati lo scorso 22 febbraio in Valdarno in grande stile, riabbracciando parenti, amici e fan in una serata al palazzetto di Terranuova Bracciolini con i The Foolz, con cui hanno condiviso l’esperienza di X Factor. Un tutto esaurito che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti della band, che sta spiccando il volo grazie a versatilità musicale, energia e un impegno sociale in grado di coinvolgere giovani e giovanissimi.