Da via delle Forbici a via di Castello, i principali lavori a Firenze

Firenze, 3 giugno 2025 – Iniziano oggi diversi lavori a Firenze. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio è in programma un intervento di asfaltatura in via delle Forbici con interruzione della circolazione tra viale Volta e via della Piazzuola. Viabilità alternativa per i veicoli diretti nel tratto tra il cantiere e via della Piazzuola: viale Volta-via della Piazzuola-via delle Forbici. A seguire i lavori si sposteranno in via della Piazzuola con chiusura tra via della Madonna della Querce e via delle Forbici. Provvedimenti collaterali in via Dino Compagni, ovvero la chiusura tra via della Piazzuola e via Guido Cavalcanti e il senso unico da via Brunetto Latini verso via Guido Cavalcanti. Percorso alternativo per raggiungere via di San Domenico: via Madonna della Querce-via Cavalcanti-viale Volta-via Dogali-viale dei Mille-via Pacinotti-viale Volta-piazza Edison-via di San Domenico-via della Piazzuola. Itinerario alternativo per raggiungere via Dino Compagni da via di San Domenico: via di San Domenico-piazza Edison-viale Volta-via Passavanti-via Madonna della Querce-via Maffei-via Compagni. Termine previsto 5 giugno.

Tra gli altri principali interventi, spiega ancora il Comune, in via di Castello è scattata la la chiusura della strada da via di Bellagio al confine comunale nell’ambito di lavori per l’estensione della rete idrica. Percorso alternativo in uscita città: via di Bellagio-via Reginaldo Giuliani-piazza Daisaku Ikeda-prosecuzione sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino. Termine previsto 17 giugno.

In via Lunga inizieranno oggi, 3 giugno, i lavori per un nuovo allaccio alla rete del gas. Fino al 10 giugno sarà interrotta la circolazione dall’intersezione con la diramazione interna e via Simone Martini. In via delle Campora, per lavori relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica, dal 3 giugno sarà istituito un divieto di transito da via Poccetti a via delle Bagnese. Percorso alternativo nei due sensi: via delle Campora-via delle Bagnese-bypass del Galluzzo-via Senese-via Poccetti. L’intervento si concluderà il 9 giugno.