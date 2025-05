Comune di Firenze, pubblicati nuovi concorsi per un totale di 42 assunzioni

Firenze, 17 maggio 2025 – Nuove assunzioni in vista per il Comune di Firenze, che entro pochi mesi avrà 42 nuovi dipendenti. In questi giorni sono infatti stati pubblicati nuovi concorsi: il primo per la selezione di 8 assistenti sociali, il secondo per 15 insegnanti della scuola dell'infanzia e il terzo, riservato a persone con disabilità o appartenenti alle altre categorie protette, per 19 istruttori amministrativi. I bandi scadono il 14 giugno 2025.

«Sono i primi banditi dall'insediamento della sindaca Funaro e siamo subito partiti con profili rivolti alla cura delle persone», ha sottolineato l'assessora al personale, Laura Sparavigna. «Investiamo sul capitale umano - ha spiegato - per migliorare i servizi offerti ai cittadini, immettiamo energie nuove, entusiasmo e competenze per fornire risposte concrete ai bisogni della nostra comunità».

Per consultare i bandi: www.comune.firenze.it/pagina/amministrazione-trasparente-bandi-di-concorso/selezioni-esterne.