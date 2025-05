Nuove Acque cerca personale

Nuove Acque, gestore del servizio idrico integrato dell’Alto Valdarno con sede ad Arezzo, ha indetto due selezioni pubbliche per titoli ed esami finalizzate alla formazione di graduatorie da cui attingere per future assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno. Le figure richieste sono: un addetto tecnico di laboratorio (inquadramento al 4° livello del CCNL settore Gas-Acqua) e un addetto operativo reti idriche e fognarie (operaio, 2° livello CCNL settore Gas-Acqua).

Per entrambe le posizioni è prevista una riserva di posto a favore dei candidati appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 18, comma 2 della legge 68 del 12 marzo 1999, ovvero orfani o coniugi superstiti per cause di servizio, di guerra o infortunio sul lavoro. Le selezioni rientrano nel piano di rafforzamento dell’organico aziendale e offrono un’opportunità concreta di inserimento stabile in una realtà strategica per il territorio, impegnata nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

La figura tecnica di laboratorio opererà nel controllo qualità dell’acqua, nell’analisi dei campioni e nel monitoraggio dei parametri chimico-fisici e microbiologici. L’addetto operativo sarà invece coinvolto nelle attività sul campo legate alle reti idriche e fognarie, garantendo il corretto funzionamento e la manutenzione degli impianti.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 9 del 19 maggio. Per candidarsi è necessario compilare il form online disponibile sul sito ufficiale di Nuove Acque, nella sezione "Lavora con noi". "Avvisi di Selezione", cliccando sul pulsante "Candidati". Tutti i requisiti, le modalità di selezione, i criteri di valutazione e i dettagli delle posizioni sono descritti negli avvisi pubblicati sul sito aziendale: https://nuoveacque.it.