Stagione estiva, rinforzi per la Municipale

MONTE ARGENTARIOLa polizia municipale assume sei agenti per la stagione estiva. È uscito l’avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all’aggiornamento della graduatoria per l’assunzione a tempo determinato a tempo pieno, ovvero parziale e a carattere stagionale, di "Istruttori di Vigilanza" - Area degli "Istruttori" del Ccnl comparto Funzioni locali 16/11/2022 (ex categoria C, del previgente sistema di classificazione del personale dipendente del comparto Funzioni locali).

Gli interessati in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno presentare domanda, esclusivamente in via telematica tramite il portale "inPA" della Funzione Pubblica, entro il 28 maggio. È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’organico della Polizia Municipale di Monte Argentario al momento è composto da 13 agenti effettivi che operano tutto l’anno, compresi i tre assunti recentemente a tempo indeterminato, mentre con i sei che usciranno dal nuovo bando stagionale saranno in tutto 19 quelli che opereranno sul territorio durante l’estate.

Il numero viene stabilito dalle normative statali rispetto al numero di abitanti, con variazioni per i Comuni a vocazione turistica come quello del promontorio. Anche se, in passato, l’organico fisso era arrivato anche a 20 agenti, ben sette in più rispetto agli attuali.