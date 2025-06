Chiuso il ponte dei Tomberli. Pericolo crolli: sarà abbattuto

"Importanti criticità strutturali" e il ponte di via Nannucci, conosciuto come "ponte dei Tomberli", chiude a veicoli, pedoni e bici. Non solo: la situazione è così grave che non sarà possibile restaurarlo. Dovrà dunque essere abbattuto e ricostruito. Pessima sorpresa ieri per i cittadini della zona (a metà fra Signa e Campi), che hanno visto collocare le transenne sui due lati dell’infrastruttura. Sempre ieri è emersa anche la necessità di un limite a 26 tonnellate per il vicino ponte di via delle Molina.

"Come previsto dalla legge – hanno annunciato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – nei mesi scorsi abbiamo avviato il monitoraggio dei ponti del Comune. All’esito del controllo, che rimane ancora in corso per alcune opere stradali, è emersa la necessità di chiudere il ponte di via Nannucci a tutti i veicoli e ai pedoni per le importanti criticità strutturali che non ne consentono l’utilizzo. Perciò, dopo aver incontrato il Comune di Campi è stata predisposta un’ordinanza specifica. Ora, insieme, procederemo subito, presso gli enti superiori, per reperire le necessarie risorse per procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell’infrastruttura di San Mauro a Signa".

"La decisione presa col Comune di Signa – ha proseguito il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri - si è resa necessaria per criticità strutturali emerse dalle verifiche tecniche. Stiamo lavorando in stretta collaborazione per affrontare questa emergenza con tempestività".

I veicoli che percorrono via Nannucci, una volta giunti all’incrocio con via del Pozzo Rosso, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in via del Pozzo Rosso. Fanno eccezione i residenti di via Nannucci e coloro che devono recarsi nel tratto di strada interessato per motivi lavorativi.