Sottopasso incendiato. Domani la riapertura. Indagini sulla segnaletica

Il sottopasso ferroviario di via Carlo Francesco Gabba, nel quartiere Barbaricina, riaprirà alla viabilità domani, mercoledì. Lo rende noto il Comune, dopo le prime verifiche tecniche svolte all’indomani dell’incendio che giovedì ha coinvolto un camion frigo rimasto incastrato sotto la struttura. Il sottopasso, di competenza comunale, era stato immediatamente chiuso dopo l’accaduto, mentre i tecnici hanno avviato sopralluoghi per valutare l’entità dei danni provocati dal rogo. Il mezzo, che aveva alcuni motori collocati sulla parte superiore della cella frigo, avrebbe urtato la volta del sottopasso rimanendo incastrato. Poi l’incendio, in seguito al quale si è reso necessario interrompere temporaneamente la circolazione ferroviaria sulle linee Pisa–Lucca e Pisa–Viareggio e Pisa-Genova poi ripristinata già giovedì pomeriggio – e l’evacuazione precauzionale di alcune aule del vicino dipartimento di Ingegneria ed Energia dell’Università di Pisa, a causa dell’intenso fumo sprigionato. Restano da chiarire alcuni aspetti, tra cui le ragioni per cui il conducente non avrebbe rilevato il limite di altezza e se la cartellonistica presente fosse adeguata ad avvisare dell’ingombro massimo consentito per il transito sotto il ponte.

EMDP