Caldo, Medici Firenze: “Tante chiamate da familiari e caregiver di anziani che rifiutano di bere”

Firenze, 26 giugno 2025 – “In questi giorni di temperature roventi, aumentano le telefonate ai medici da parte di caregiver e familiari di persone fragili, soprattutto anziani affetti da demenza, che rifiutano di bere o hanno difficoltà nella deglutizione. La disidratazione è un pericolo concreto, che può portare rapidamente a gravi complicazioni”. A dirlo è l’Ordine dei Medici di Firenze, tra l’altro il giorno in cui nel capoluogo toscano c’è allerta rossa proprio per il gran caldo.

“Il consiglio - spiegano i medici fiorentini - è semplice, ma fondamentale: usare una bottiglia d’acqua personale per ciascun anziano, da riempire ogni mattina e controllare a fine giornata. Deve diventare una routine, un riferimento anche per chi li assiste. È uno strumento utile per avere consapevolezza”.

Ma non ci sono solo gli anziani: bambini e lavoratori all’aperto sono altre categorie particolarmente esposte al rischio disidratazione.

“I bambini, presi dal gioco, spesso si dimenticano di bere. L’ideale è farli uscire solo la mattina presto o la sera e seguire una dieta leggera, con frutta e verdura, nelle ore centrali della giornata. Niente corse al sole, poi, e attenzione ai segnali di stanchezza”, sottolinea l’Ordine.

Anche per chi lavora all’aperto il pericolo è altissimo.

“Colpi di calore, svenimenti, nausea, vomito sono sintomi da non sottovalutare – conclude l’Ordine -. È vero che bisogna lavorare, ma è fondamentale organizzarsi con pause frequenti all’ombra. E’ importante poi indossare cappello, abiti chiari e traspiranti. E, soprattutto, bere più di 2 litri di acqua al giorno è un obbligo, non un consiglio”.