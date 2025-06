Barberino Outlet, tempo di crescita: assunzioni per 75 nuovi addetti

Barberino (Firenze), 4 giugno 2025 – Circa un anno fa, al Barberino Outlet, con l’arrivo di un nuovo gestore, il gruppo Promos, del gruppo bresciano Maffioli, si fissarono gli obiettivi di crescita della struttura. E ora un primo segnale, la ricerca di 75 nuove figure professionali, per numerosi negozi, tra questi Adidas, Calvin Klein, Calzedonia, Karl Lagerfeld, Levi’s, Michael Kors, New Balance, Nike, North Sails, Timberland, Tommy Hilfiger e Woolrich. In particolare sono richiesti 13 store manager, 48 sales assistant part-time e 15 sales assistant full-time. Per la parte food 2 addetti alla cucina e 8 addetti alla sala.

Sul sito del Barberino Outlet si trovano tutte le informazioni per candidarsi e si potranno poi incontrare i rappresentanti delle singole aziende per farsi conoscere: quelli più in linea con i profili ricercati, saranno ricontattati in seguito per proseguire il processo di selezione. Già oggi il Barberino Outlet è il più grande polo occupazionale del Mugello: sono infatti ottocento le persone che vi lavorano, con le più varie mansioni, e centotrenta sono i negozi attualmente aperti nel grande centro commerciale alle porte del casello autostradale di Barberino. Dopo il cambio di gestione sono stati aperti cinque nuovi negozi, e altri dieci sono in procinto di aprire. Lo disse circa un anno fa il ceo di Promos Filippo Maffioli: “Vogliamo attrarre più clienti da Firenze e da Bologna e più turisti – sottolineò – grazie al miglioramento dell’offerta, con più marchi premium, all’apertura di ristoranti e al potenziamento dei concerti. Oggi gli outlet hanno l’esigenza di cambiare: non più solo negozi di moda ma luoghi con spazi di socializzazione, servizi, sinergie col territorio. In questo modo, e se lavoreremo bene, credo che l’outlet di Barberino potrà arrivare ad avere tra 3,5 e 4 milioni di visitatori”. Per tutta l’estate, infine, mix tra comicità, intrattenimento e musica live sempre con ingresso gratuito.