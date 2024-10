Barberino, si fingono corrieri e tentano il maxi-colpo all’outlet

Barberino del Mugello (Firenze), 22 ottobre 2024 – Si sono finiti corrieri per tentare un maxi colpo all’outlet di Barberino, ma sono stati scoperti e fermati. I protagonisti della vicenda sono due cittadini italiani, che spacciandosi per addetti di una società di spedizioni si sono introdotti all'interno dell'area carico-scarico dello store dichiarando di dover ritirare dei pacchi.

Per realizzare la truffa hanno prima contattato al telefono vari negozi, riferendo che si stavano recando lì per caricare la merce da spedire e poi, dopo varie risposte negative, hanno avuto l'assenso di un negozio di accessori moda. Si sono quindi vestiti da corrieri ed hanno caricato il loro mezzo con alcuni colli che, effettivamente, dovevano partire in giornata. La presenza di quel mezzo non autorizzato, però, non è passata inosservata ad una guardia giurata in servizio all'outlet, che ha segnalato il mezzo ai carabinieri di Barberino di Mugello, che giunti sul posto hanno smascherato i due finti corrieri.

All'interno del furgone sono state rinvenute altre 9 targhe false e numerose divise di corrieri operanti sul territorio italiano, che i due evidentemente utilizzavano per trarre in inganno i malcapitati negozi. La merce, del valore superiore agli 8mila euro, è stata immediatamente restituita al punto vendita ed i due truffatori sono stati denunciati. I carabinieri, visti anche i numerosi precedenti penali dei due uomini, hanno chiesto ed ottenuto un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, emesso dalla questura di Firenze ed immediatamente notificato dai militari dell'arma, quindi i due truffatori non potranno tornare nel comune di Barberino di Mugello per 4 anni.