Ma lo shopping non va fuori moda. Gigli e Barberino presi d’assalto. In 17mila all’outlet per il debutto

Crisi che morde, inflazione o no, uno spazietto per la terapia d’urto dello shopping va lasciato. Checché ne dica il portafoglio e il conto in banca. Risultato? Gigli e l’outlet di Barberino presi d’assalto, bruciando le attese del day one, con decine di migliaia di persone a riempire le boutique di grandi firme. Ora, la proporzione affluenza di persone negli store può non essere necessariamente diretta, o in scala uno a uno. Ma numeri e trend come quelli registrati ieri certificano la voglia e curiosità sotto Befana di gente con in mano la propria ’lista dei desideri’.

"Bilancio assolutamente positivo per il Centro toscano, uno dei luoghi più amati per lo shopping - fanno sapere da Barberino Outlet -. La giornata caratterizzata da un meteo favorevole, ha sicuramente contribuito all’ottimo footfall che, con circa 17mila presenze, è in crescita rispetto all’anno precedente. Cresciuti anche spesa media e numero medio di negozi visitati per persona. in dalle prime ore del mattino i parcheggi sono stati pieni ma l’accesso all’Outlet è stato gestito molto bene e non si è creato alcun problema alla viabilità. Anche all’interno non si sono registrate code fuori dai negozi grazie ad una buona distribuzione dei clienti nelle vie e nelle piazze".

"A livello qualitativo - aggiungono -, Barberino Outlet è una destinazione di riferimento per lo shopping nei segmenti Clothing & Accessori Donna e Sportivo. Ottimi risultati, però, si sono registrati anche in due settori, in forte crescita, come Footwear e Beauty".

Barberino Outlet è raggiungibile in auto o dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella con il servizio navetta attivo tutti i giorni con 3 corse A/R.

Battesimo niente male da primo giorni di saldi anche più a sud, in direzione Campi Bisenzio. Oltre mille persone, provenienti un po’ da tutta la Toscana, in attesa ieri mattina dell’inizio dei saldi invernali al Centro commerciale I Gigli. In molti hanno preferito attendere in auto l’apertura delle porte a causa del freddo e il numero di visitatori è cresciuto nel corso della mattinata.

Nella caccia all’occasione gli acquisti più gettonati sono stati quelli di abbigliamento per adulti e bambini, l’abbigliamento sportivo, le calzature e gli accessori di moda. Ma anche file nei vari negozi di tecnologia. Non sono mancate ovviamente anche le spese in altri settori merceologici: ad attirare maggiormente l’interesse dei visitatori le gioiellerie, da quelle classiche ai nuovi format, con sconti del 40% e 50%, bene anche gli store di elettronica e l’abbigliamento intimo. C’è chi si è lasciato guidare dagli acquisti scontati e chi, invece, è entrato con sicurezza nel negozio per comprare il capo d’abbigliamento già individuato prima dell’inizio dei saldi.

Oggi e domani i Gigli saranno aperti dalle 9 alle 21, la ristorazione fino alle 23. Per chi vuole lasciare l’auto a casa è disponibile il servizio Gigli Shopping Bus, la navetta con partenza da Firenze Santa Maria Novella: le informazioni su corse e orari sono disponibili sul sito www.gigli.it e sulla nuova App GigliPass, scaricabile gratuitamente su Google e Apple Store. dove tutto è a portata di mano: premi di benvenuto, sconti esclusivi, giochi per vincere premi dei negozi del Centro commerciale e GifCard.