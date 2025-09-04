Autolinee Toscane. Middei è il nuovo ad

Nuovo amministratore delegato di Autolinee toscane, la società toscana del gruppo Ratp Dev, che gestisce il trasporto pubblico su gomma in tutta la Toscana. E’ Franco Middei (nella foto): succede a Jean-Luc Laugaa a cui va il ringraziamento del presidente e del Cda di At "per il grande lavoro fatto prima, durante e dopo il subentro dell’azienda nel servizio in Toscana", facendogli "gli auguri per il nuovo ruolo che assumerà all’interno del gruppo Ratp". Middei, si spiega da At, "è un manager di grande esperienza nel settore del trasporto pubblico, dove ha lavorato per 28 anni, con incarichi molteplici. Di formazione giuridica Middei ha, tra le altre, una vasta esperienza nella gestione dei processi di trasformazione e efficientamento aziendale, nel procurement pubblico e privato e nella regolazione dei contratti di concessione dei servizi di trasporto pubblico locale". "Accolgo questo incarico con grande passione, grande senso di responsabilità nei confronti del nostro azionista, ma soprattutto nei confronti della grande comunità della nostra azienda, oltre 5 mila dipendenti, presente in tutta la Toscana". Nel nuovo organigramma, Gianni Bechelli (già presidente) è stato nominato presidente onorario, e la presidenza è stata presa da Federico Tonetti, che è anche presidente di Ratp Dev Italia.