Autobus, modifiche ai percorsi per i concerti di Vasco Rossi

Firenze, 4 giugno 2025 – Occhio alle modifiche ai tragitti di alcune linee di bus in occasione dei concerti di Vasco.

Autolinee Toscane informa che in occasione dei concerti della rock star in programma giovedì 5 e venerdì 6 giugno alla Visarno Arena al parco delle Cascine, il servizio di trasporto pubblico locale subirà alcune momentanee modifiche e, a conclusione dell’evento, un potenziamento.

Gli eventi prevedono modifiche alla viabilità e veri e propri blocchi al traffico nell’intera area alla Visarno Arena. Per questo motivo, nelle due giornate, le linee 16, 17, 55 e 57 subiranno una deviazione e limitazione temporanea di percorso. Ad esempio, il 55 sarà limitato alla fermata Manifattura Tabacchi e non raggiungerà dunque la fermata Carlo Monni della tramvia T1.

I dettagli delle modifiche per ogni linea sono consultabili sul sito www.at-bus.it nella sezione avvisi.

A conclusione dei concerti di Vasco Rossi sarà invece potenziata la linea 17 e ci sarà un servizio straordinario delle linee T1 e T2 della tramvia di Firenze. La Linea 17 da piazza Puccini collegherà la stazione di Santa Maria Novella e piazza San Marco: il servizio sarà attivo dal termine degli eventi e fino a cessate esigenze. La tramvia invece, con entrambe le linee T1 e T2, farà servizio straordinario con orario prolungato fino alle 2 di notte, come nel fine settimana, con una frequenza ogni 6 minuti circa in funzione dell’afflusso.

Per info: www.gestramvia.it

Per poter utilizzare bus e tramvia è necessario avere un titolo di viaggio valido. I biglietti si possono acquistare con l’App ufficiale at bus, SMS, tramite il pagamento a bordo contactless “Tip Tap”, alle biglietterie aziendali, emettitrici automatiche o rivendite autorizzate. Qui tutte le info: https://www.at-bus.it/it/doveacquistare

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24).